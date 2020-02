Non fidatevi di questi fidanzati: ecco i segni zodiacali che tradiscono di più

L’astrologia può aiutarci a definire tanti dettagli del carattere nostro e di chi abbiamo accanto, ed è anche in grande di farci capire chi può essere più incline al tradimento. Le stelle non mentono proprio a riguardo: c’è chi è più portato e chi tradisce con più fatica, e se alcuni segni hanno più spiccato un forte senso di fedeltà, per altri è molto più naturale flirtare e dissimulare un tradimento. Andiamo a scoprire quindi quali sono i segni zodiacali con cui stare più attente, o con i quali è bene stare all’erta e fare attenzione a eventuali campanelli d’allarme.

Vergine

Tendenti per natura a inganni e macchinazioni – cosa che gli rende molto facile smascherare altri bugiardi – i Vergine sono dei potenziali maestri di tradimento, e soprattutto sono molto bravi a nasconderlo perché in grado di pianificare tutto prevedendo ogni scenario possibile. Per scoprire quindi se i sospetti di tradimento sono effettivamente fondati, bisogna essere più furbi di loro, usare cautela e attenzione ai dettagli, tipo a eventuali cambiamenti di abitudini, anche minimi. C’è anche da dire che tendenzialmente, nella vita, i Vergine sono seri e un po’ compassati, e quindi amare più di qualcuno la maggior parte delle volte è vista come una fatica inutile, ma la tendenza c’è quindi prestare attenzione non è male!

Gemelli

Stravaganti, inarrestabili, pieni di vita, curiosi e sempre a caccia di cose nuove: i Gemelli sono dei veri e propri spiriti liberi, molto esigenti e sempre alla ricerca di stimoli nuovi. Il loro non è un tradimento compulsivo, ma potrebbe capitare per noia: se infatti il partner non è in grado di stimolarmi nel modo giusto potrebbero andare a cercare quegli stimoli da qualche altra parte, perché stanchi della routine della propria relazione. Il loro essere incontentabili, e un po’ inaffidabili, li porta ad avere più relazioni contemporaneamente, e non è nemmeno così difficile scoprirli perché, essendo spesso con la testa fra le nuvole, non sono proprio bravissimi a coprire le proprie tracce.

Ariete

A rendere l’Ariete un segno tendente al tradimento è la sua natura estremamente avventurosa: non riesce proprio a stare fermo, e le persone che incontrano sul loro cammino diventano delle prede dal fascino irresistibile. Per l’Ariete, infatti, tradire non è una cosa seria, anzi fa parte del processo di esplorazione della vita e dei sentimenti. Proprio per questo non andranno a scusarsi, né a negare il tradimento: anzi tenderanno a scaricare il proprio comportamento sul partner per evitare i sensi di colpa, e a giustificare il loro tradimento per quello che pensano essere un buon motivo, nel più classico dei meccanismi difensivi così tipici dell’Ariete.

Sagittario

Il Sagittario ama i giochi, soprattutto quelli pericolosi, e quindi ecco che il tradimento viene visto come un’opportunità di divertimento dal fascino irresistibile. Questo perché nella vita professionale sono dei lavoratori duri che si concedono molto poco, caratteristica che li spinge nella vita privata a uscire con quante persone possibile, anche tradendo, e a passare da un’opportunità all’altra. Essendo i migliori playboy dello zodiaco non è difficile per loro trovare partner sempre nuovi, e nonostante sappiano che tradire è sbagliato non ne possono fare a meno: lo ritengono, infatti, l’unico modo di fuggire allo stress e alle tensioni di uno stile di vita che, in fondo, non li soddisfa del tutto.