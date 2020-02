Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 26 febbraio 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 26 febbraio 2020. Come procede la settimana per i segni zodiacali? L’Ariete e il Cancro sono un po’ giù di corda. I Gemelli continuano a recuperare terreno, mentre il Toro vola alto. Scopriamo meglio cosa rivela l’oroscopo di Paolo Fox per i primi 4 segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 26 febbraio 2020: Ariete

L’Ariete vuole muoversi, eppure questioni lavorative frenano il suo percorso. Per questo motivo si sente agitato. Avete emozioni contrastanti che vi rendono nervosi. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita alla pazienza: entro la fine di marzo arriverà una sorpresa in amore.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 26 febbraio 2020: Toro

In questi giorni i nati in Toro camminano a tre metri da terra. Un cielo molto bello li accompagna e li sostiene in amore. Chi è single potrà incontrare la persona giusta. Chi pensa a un ex importante, non è detto che non possa recuperare la relazione. Ciò che conta è aprirsi agli altri.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 26 febbraio 2020: Gemelli

Le previsioni astrali di Paolo Fox vi rassicurano sulla strada che state percorrendo. Ormai il peggio lo avete lasciato alle spalle. Siate pazienti, perché a breve avrete Venere benevola che vi aiuterà in amore e in tutte le relazioni più in generale.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 26 febbraio 2020: Cancro

Il Cancro deve tener duro ancora un po’. È un periodo complicato in cui volete emergere sul lavoro e invece camminate ancora su un terreno fragile. Soffrite della precarietà che vi circonda. Il popolare astrologo di Rai2 vi tranquillizza: dopo l’estate la situazione cambierà del tutto. Non fate progetti in amore in questi giorni.