Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 26 febbraio 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci arrivati all’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 26 febbraio 2020. Cosa annunciano le stelle per i segni centrali dello zodiaco? La Vergine e la Bilancia saranno un po’ sottotono; meglio per lo Scorpione e il Leone. Vediamo insieme cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 26 febbraio 2020: Leone

Avete una gran voglia d’innamorarvi in questo periodo. Marzo sarà per voi un mese di chiarimenti: sia in amore sia sul lavoro. Potreste chiudere del tutto una relazione sbagliata oppure aprire gli occhi nei confronti di un collaboratore sleale. Domani 26 febbraio 2020 saranno favorite le cure fisiche.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 26 febbraio 2020: Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa un inizio settimana un po’ sommesso. Non vi sentite al top, forse siete preoccupati per qualche disturbo fisico. Nei prossimi giorni la vostra condizione migliorerà.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 26 febbraio 2020: Bilancia

Continuate a sentirvi perplessi anche domani mercoledì 26 febbraio 2020. Le previsioni del noto astrologo vi invitano alla prudenza. Non siete nelle grazie di Venere e per questo potreste avere difficoltà in più col vostro partner. Sul lavoro possibili ritardi per un accordo.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 26 febbraio 2020: Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione beneficeranno di un quadro astrale davvero favorevole. Sole, Luna e Venere in aspetto positivo vi danno energia da vendere. È il momento ideale per muoversi. Domani sarà una giornata importante per ritrovare vigore. E venerdì andrà ancora meglio.