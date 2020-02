Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 26 febbraio 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo giunti all’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 26 febbraio 2020. Quali saranno i segni favoriti e quali, invece, vivranno difficoltà? Alcune tensioni per il Sagittario, il Capricorno e l’Acquario. Un bel cielo protegge, invece, i Pesci. Leggiamo cosa prevede, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per gli ultimi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 26 febbraio 2020: Sagittario

In questi giorni i nati sotto il segno del Sagittario vivono alcune tensioni. Potreste sentirvi preoccupati per chi vi sta vicino. L’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di recuperare un po’ della vostra creatività. Più crescete, più vi emozionate e meglio vivrete le prossime giornate.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 26 febbraio 2020: Capricorno

Il segno dell’ambizione per eccellenza: il Capricorno si sente nervoso in questo momento. Non riuscite a dimostrare quanto in realtà valete. Vorreste delegare, ma non sapete di chi fidarvi sul lavoro oppure siete un po’ stizziti con il vostro partner per una questione.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 26 febbraio 2020: Acquario

La vostra tensione è causata dal momento di passaggio che state attraversando. Siete sempre più vicini a una scelta da compiere: lasciare la strada vecchia per quella nuova? Le previsioni astrologiche di Paolo Fox vi consigliano il buon senso. Valutate con attenzione la decisione da prendere.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 26 febbraio 2020: Pesci

Non c’è motivo di essere pessimisti in questi giorni. Avete un cielo sereno a sostenervi adesso. L’astrologo de I Fatti Vostri vi invita a fare attività nuove, che nutrono l’anima, che vi divertono. Al bando ogni pensiero negativo.