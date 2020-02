Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 27 febbraio 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Eccoci arrivati all’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 27 febbraio 2020. Sta per finire l’ultima settimana di febbraio e si avvicina sempre di più una primavera foriera di novità. L’Ariete e il Cancro sono ancora sottotono; cielo promettente, invece, per il Toro e i Gemelli. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche di Paolo Fox, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 27 febbraio 2020: Ariete

I nati in Ariete vivono ancora qualche fastidio, dovuto all’influsso negativo di Giove e Saturno. In amore siete più sicuri e se decidete di chiudere una relazione che zoppicava, lo fate con maggior tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 27 febbraio 2020: Toro

Una Luna benevola vi protegge dall’alto e vi promette novità allettanti. In questi giorni avete molta voglia d’innamorarvi. Sul lavoro vi sentiti pieni di determinazione. L‘oroscopo di Paolo Fox vi invita a curare di più le vostre finanze.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 27 febbraio 2020: Gemelli

È tassativo: rimettetevi in gioco, muovetevi, questo è il momento giusto! Il popolare astrologo di Rai2 anticipa un mese, quello di marzo, in cui potrete recuperare i soldi persi nel 2019.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 27 febbraio 2020: Cancro

I nati sotto il segno del Cancro avranno un giovedì 27 febbraio 2020 un po’ sottotono. Siete inquieti, assorbiti da mille preoccupazioni e ancora nessuna certezza. Le previsioni astrali di Paolo Fox vi consigliano di non riversare tutta l’ansia nel rapporto di coppia.