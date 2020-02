Piante che purificano l’aria in casa. Ecco le migliori 10  

By

Quando al mattino aprite la finestra per far entrare “aria pulita” in casa, a volte vi fermate a pensare perplessi: davanti casa corre una superstrada, o avete il balcone sulla piazza più trafficata di Roma, ci sono scuole nei pressi e al mattino l’aria è satura dei gas di auto di genitori in fila. Possibile che l’aria esterna sia più pulita di quella interna?

Eppure è così. Pure se piena di gas e di fumi, l’aria esterna porta elementi nuovi che “ricambiano” quella interna. Perché una casa che resta chiusa troppo a lungo ottiene gli stessi effetti di un tunnel pieno di gas di scarico. Si respira aria inquinata e malsana. Dunque aprire la finestra al mattino fa bene, ovunque vi troviate in città. Ma dato che l’aria cittadina comunque non è pulitissima, bisogna purificare quel che respirate ogni giorno.

Elenco delle 10 migliori piante che depurano l’aria di casa

Le piante purificano l’aria, sia nei parchi cittadini che sul balcone. Se avete un balcone ricco di verde, sarete già sicuri che l’aria che entra in casa è più pulita. Ma quando chiuderete le finestre dovrete fare in modo di respirare aria buona fino all’indomani. La soluzione è quella di mettere piante anche dentro casa. Ma non piante qualsiasi. Piante che purificano l’aria. Ecco alcune delle migliori tra cui scegliere.

Aloe Vera

La conosciamo già per la sua efficacia contro pruriti e irritazioni della pelle. Ma è anche ottima per assorbire le particelle inquinanti – specialmente i grassi – presenti nell’aria. Da mettere soprattutto in cucina.

Ficus Benjamin

Tra le piante che purificano aria in casa troviamo questa piantina decorativa, anche molto bella da vedere. Ma è tra le migliori piante depurative per l’aria di appartamento. Le sue foglie grandi rigenerano l’aria satura di polveri e di sostanze chimiche (dal legno, dai tappeti…) e restituiscono ossigeno puro.

Lingua di Suocera

Fa parte delle piante grasse da interno, a foglia lunga e bicolore (verde e bianca). In apparenza ha poca utilità ma – ad esempio messa in bagno – assorbe odori, tossine e inquinamento fecale. Depura aria e ambiente in poche ore.

Crisantemo

Fiore molto bello, con una fama macabra (“il fiore dei cimiteri”) è invece un’arma perfetta contro l’inquinamento di casa. Assorbe ottimamente le particelle inquinanti di benzene, di plastica e di chimica (detersivi). Va bene in ogni parte della casa, ancora meglio se in bagno o in cucina.

Dracena Marginata

Piantina in apparenza esile, tronco delicato e foglie esili, lunghe, appuntite. Di solito si usa come decorazione, ma è molto efficace anche per assorbire odori e particelle derivate da vernici, colori, tinture.

Pothos

Si tratta di una delle piante da appartamento più diffuse e amate, ottima per depurare l’aria da gas di ogni tipo. Va bene in ogni stanza.

Edera Comune

Si arrampica ovunque, e magari dentro casa può dar fastidio. Ma depura l’aria da particelle fecali e fumi. Ottima per chi ha tanti animali domestici in casa.

Azalea

Il fiore bellissimo che si usa come regalo decorativo, assorbe formaldeide e altri residui chimici dei mobili.

Gerbera Jamesonii

Ottima in camera da letto perché depura l’aria da particelle tessili e da altri inquinanti presenti negli armadi.

Palma di Bambù

Piccola e tozza, è però un’ottima arma contro formaldeide, tricoloroetilene e benzene. Bellissima come pianta da interno