Elisabetta Gregoraci Instagram: in vacanza a Saint Moritz con suo figlio Nathan Falco 

Elisabetta Gregoraci Instagram ecco la foto che la immortala con suo figlio Nathan Falco in vacanza a Saint Moritz. Uno scatto felice dove Elisabetta mostra la sua affettuosità nei confronti di suo figlio. Quando il bambino non è con suo padre, trascorre il tempo con la Gregoraci che se ne occupa a tempo pieno. Una vacanza all’insegna della spensieratezza per trascorrere dei momenti piacevoli e divertenti sulla neve.

La somiglianza diventa sempre più evidente con sua madre: gli stessi occhi e lo stesso sorriso. In questa foto si riesce a vedere perfettamente quanto simili siano. I lineamenti del volto sono del papà Flavio Briatore che parla sempre con molto entusiasmo ed orgoglio di suo figlio. Elisabetta Gregoraci indossa un outfit semplice ma particolare. Niente tuta da sci per entrambi che si ritraggono in una foto durante un momento di relax. Outfit molto simile: per lei un maglione bianco con tipici motivi tirolesi, pantalone giallo che riprende un tono dei colori della maglia. Per Nathan sempre uno stile tirolese, ma nei toni del bianco e del blu.

Elisabetta e suo figlio Nathan Falco: poche foto su Instagram

Non sono molte le foto che posta con suo figlio, quelle che inserisce la ritraggono in momenti particolari e sono sempre entrambi molto sorridenti. La vacanza sulla neve è un vero must per molti vip specie nel periodo invernale e soprattutto a Saint Moritz. Molti sono i fotografi che attendono il loro arrivo ma, oggi con i social, i vip anticipano le uscite. Elisabetta si è sempre mostrata una donna sorridente dinanzi all’obiettivo e comunica molta solarità e spontaneità. Tipica donna mediterranea nei lineamenti con la sua bellezza splende più che mai anche in montagna. Seppur il look postato in questa foto è davvero castigato si esaltano le sue forme che le l’hanno portata ad essere molto famosa.

Una quarantenne in splendida forma

Da poco ha compiuto 40 anni festeggiati al Twiga di Montecarlo con Flavio Briatore che è sempre al suo fianco nei momenti più importanti. Una festa che ha visto protagonista anche Nathan falco che ha spento le candeline insieme alla sua mamma. Un mega party festeggiato con la famiglia ma anche con tanti amici. Un fascino unico per una donna senza tempo che ha saputo continuare a mantenere buoni e solidi rapporti con il suo ex marito per il benessere anche del figlio.

Una coppia vip, da questo punto di vista, che potrebbe essere davvero un valido esempio. E poi, dopo i festeggiamenti ha deciso di concedersi un periodo di riposo in montagna solo con Nathan Falco. Un modo per rilassarti tra le montagne e dedicarsi allo sci, lunghe passeggiate e tanto riposo.

La show girl televisiva ha saputo conquistare il pubblico non solo per la sua bellezza ma anche per la simpatia e la solarità. Attraverso le foto con Nathan Falco evidenzia quanto sia orgogliosa del suo bambino che ha 10 anni e di come sia una mamma accorta e desiderosa di offrirgli il meglio, soprattutto momenti dedicati a lui per stare insieme e passare una bella vacanza sulla neve.