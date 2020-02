Oroscopo Branko domani venerdì 28 febbraio 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Branko di domani venerdì 28 febbraio 2020. Come inizieranno il weekend i primi 4 segni dello zodiaco? L’amore alle stelle per Ariete e Toro. I Gemelli stanno uscendo dal tunnel, mentre i nati in Cancro non devono temere di dire la loro. Scopriamo le previsioni astrologiche tratte liberamente dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani venerdì 28 febbraio 2020: Ariete

Siete nelle grazie di Venere finalmente, il che vuol dire fortuna in amore e nelle amicizie. È il momento giusto per riprendere le redini della propria vita. Marzo è il mese delle decisioni importanti.

Oroscopo Branko per domani venerdì 28 febbraio 2020: Toro

Venere arriva benevola nel vostro segno e porta con sé l’amore. Chi è single potrà, adesso, fare nuovi e intriganti conoscenze. Sul lavoro non abbiate perplessità: procedete con decisione, perché ogni vostro passo è sostenuto da un cielo amico.

Oroscopo Branko per domani venerdì 28 febbraio 2020: Gemelli

Siete pieni di energia grazie a una Luna favorevole. Ora che state uscendo dal periodo nero, nessuno vi ferma più. Se sentite maldicenze alle vostre spalle, voi scrollatele di dosso. L‘oroscopo di Branko vi invita a pretendere, senza indugio, i soldi che vi devono!

Oroscopo Branko per domani venerdì 28 febbraio 2020: Cancro

È tempo di esternare ciò che provate. Marte e Mercurio vi sollecitano a esprimere le emozioni più recondite, senza temere le reazioni degli altri. In arrivo un guadagno inaspettato.