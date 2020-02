Oroscopo Branko domani venerdì 28 febbraio 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko di domani venerdì 28 febbraio 2020. Scopriamo insieme i segni più fortunati per questo ultimo fine settimana del mese. Il Sagittario e il Capricorno devono fare chiarezza in amore. Per l’Acquario è arrivato il momento del riscatto, mentre i Pesci avranno le meritate conferme sul lavoro. Ecco le previsioni astrali tratte liberamente dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani venerdì 28 febbraio 2020: Sagittario

È un periodo molto produttivo per voi Sagittario, siete assorbiti da mille impegni e avete energia da vendere. Venere a favore vi invita ad essere onesti con chi vi sta al fianco. Se il rapporto non funziona, non vale la pena tenerlo in piedi con gli spaghi.

Oroscopo Branko per domani venerdì 28 febbraio 2020: Capricorno

Alcuni malumori passeggeri non adombreranno la serenità di questi giorni. Sul lavoro potreste avere a breve un’occasione interessante. In amore dovete prendere in mano la coppia e valutarla con lucidità. I Capricorno innamorati passeranno un venerdì sera molto romantico.

Oroscopo Branko per domani venerdì 28 febbraio 2020: Acquario

L’oroscopo di Branko è davvero promettente: state iniziando un periodo nuovo in cui tutti i tasselli fuori posto si sistemeranno magicamente. Guardate la vostra vita con coraggio, ma anche col sorriso, perché vi aspetta un cielo magnifico. Anche le finanze miglioreranno.

Oroscopo Branko per domani venerdì 28 febbraio 2020: Pesci

Avete lavorato bene e ora è tempo di raccogliere i frutti. Il lavoro vi darà i giusti riconoscimenti. Per qualcuno arriveranno addirittura nuove opportunità. Anche l’amore va a gonfie vele. Una fresca conoscenza potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.