Oroscopo Branko domani venerdì 28 febbraio: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci arrivati all’oroscopo di Branko per domani venerdì 28 febbraio 2020. Vediamo quali segni saranno favoriti dagli astri e quali dovranno affrontare alcune difficoltà. Il Leone e la Vergine devono godersi un meritato riposo, mentre la Bilancia avrà qualche grattacapo sul lavoro. Lo Scorpione deve mettere da parte i dubbi in amore. Di seguito le previsioni astrologiche tratte liberamente dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani venerdì 28 febbraio 2020: Leone

I nati in Leone devono far fronte alle situazioni che non funzionano sul lavoro: che sia un accordo o un collaboratore. Azzardate una risoluzione! Le previsioni di Branko vi invitano a riposare e a curare la dieta.

Oroscopo Branko per domani venerdì 28 febbraio 2020: Vergine

Avete vissuto a dieci metri da terra finora, ma adesso è il momento per recuperare fiato. Dovete staccare la spina dagli impegni. In amore vi aspetta un weekend all’insegna del romanticismo.

Oroscopo Branko per domani venerdì 28 febbraio 2020: Bilancia

Domani venerdì 28 febbraio sarà una giornata che vi porterà tensioni sul lavoro e in amore. Mantenete l’autocontrollo con il partner, anche se vi provoca. Con marzo alle porte questo periodo cupo è ormai agli sgoccioli. Tenete duro!

Oroscopo Branko per domani venerdì 28 febbraio 2020: Scorpione

Non cedete agli alti e bassi e cercate una via più serena per affrontare questi giorni. La Luna è favorevole e vi sostiene con energia. Dal punto di vista economico niente vi può fermare ora. S ci sono stati cambiamenti sul lavoro, presto si riveleranno vincenti.