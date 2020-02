Oroscopo internazionale Rob Brezsny: settimana 27 febbraio/4 marzo 2020

Eccoci all’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana dal 27 febbraio al 4 marzo 2020. Le seguenti previsioni astrologiche sono liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Può sembrarti, di tanto in tanto, di mettere in discussione la strada che hai scelto. Non dubitare e continua a perseguire i tuoi obiettivi: i risultati arriveranno tutti.

Toro

Sei in pieno pulizie di primavera e ti stai liberando di chi ostacola o rallenta il tuo percorso. Continua così per i prossimi giorni e non mollare!

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato



Gemelli

Devi credere maggiormente in te stesso. Se dedicherai energia e focus sui tuoi progetti potrai ambire a successi importanti.

Cancro

Dovresti staccare la spina dagli impegni, dai problemi, in poche parole, da tutto ciò che ti stressa. Leggi un libro, fatti un giro in centro o un bel viaggio. La parola d’ordine: riposati.

Leone

Gli anziani sono la nostra saggezza, si dice. Ci aiutano a guardare il futuro con maggior lucidità. L’oroscopo di Rob Brezsny ti invita a cercare nelle tue radici la chiarezza che ti serve per muovere i passi successivi.

Vergine

Questo è il momento ideale per fare un viaggio alla scoperta di te stesso. Metti in stand-by il mondo esterno e dedica del tempo a quello interiore.

Bilancia

Sforzati di uscire dalla zona di comfort nella quale te ne stai rannicchiata e affronta le tue paure. È un passaggio da compiere, ora, per raggiungere una maggiore felicità.

Scorpione

Non temere di non farcela. Ti aspetta un periodo di successi, in cui le tue capacità emergeranno in modo naturale.

Sagittario

In questi giorni rispolverare un progetto che avevi in mente da giovane potrebbe rivelarsi un’idea vincente.

Capricorno

Per te o è giorno o è notte. O bianco o nero. Cuore o testa. Il famoso astrologo americano ti suggerisce di trovare il giusto equilibrio tra gli opposti.

Acquario

Qualcosa che credevi aver perso potrebbe tornare in auge e portare con sé novità interessanti.

Pesci

Sei vicino a una fase in cui potrai realizzare tutto ciò che vuoi. L’importante è scegliere con cura i desideri più importanti e alimentarli con dedizione.