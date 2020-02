Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 28 febbraio 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

By

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 28 febbraio 2020. Cosa riservano le stelle ai primi 4 segni dello zodiaco? Alcuni dissapori sul lavoro per Ariete e Cancro. I Gemelli e il Toro si avvicinano sempre più a una fase fortunata. Scopriamo insieme cosa dicono le stelle secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 28 febbraio 2020: Ariete

Non vi manca la solita determinazione che vi contraddistingue, ma in questi giorni ci sono dei ritardi che infondono confusione. Vi sentite un po’ agitati. Chi sta vivendo una relazione incerta, dovrà muoversi con molta cautela.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 28 febbraio 2020: Toro

Siete sulla strada giusta: continuate così e non fatevi fermare da nessuno, nemmeno da chi vi dice no. Il popolare astrologo di Rai2 vi rassicura: questo sarà, per voi, l’anno dei traguardi. Con marzo alle porte siete a un passo dalla realizzazione dei vostri obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 28 febbraio 2020: Gemelli

Manca poco a fine marzo, quando entrerete in una fase nuova. Se ci sono questioni lasciate in sospeso, è tempo ora di fare chiarezza. I Gemelli che hanno iniziato un rapporto da poco, avranno modo di appurarne la veridicità proprio in questi giorni. Chi è single potrà ben sperare nel periodo che va dalla primavera all’estate.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 28 febbraio 2020: Cancro

Continua per il Cancro un periodo costellato da perplessità. Vi sentite nervosi, avete alcuni problemi da risolvere che potrebbero pregiudicare i rapporti con chi vi vuole bene. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a muovervi con maggior giudizio.