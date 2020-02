Cosa regalare a questi segni zodiacali? Ecco i regali perfetti

Ariete, Toro, Gemelli: cosa regalare a questi segni zodiacali per sorprenderli

Non sapete che regalo fare a un’amica, a un genitore o al fidanzato? Nessun problema, lasciate che sia lo zodiaco ad aiutarvi in questa impresa. Ogni segno infatti ha delle proprie caratteristiche, gusti e preferenze che possono aiutarvi nella scelta del regalo più giusto. Conoscere il segno zodiacale di una persona può veramente aiutarvi a trovare il regalo perfetto in modo divertente!

Iniziamo dunque con i primi tre segni dello zodiaco: ariete, toro e gemelli.

Ariete: un regalo utile

I nati sotto il segno dell’ariete sono persone estremamente pratiche e concrete, dunque i regali più apprezzati da questo segno sono quelli pratici e utili. Essendo un soggetto sportivo, per l’ariete è indicato qualcosa per lo sport, come ad esempio un paio di scarpe da ginnastica, ma anche un biglietto per una partita del suo sport preferito o per un concerto.

Per l’uomo ariete possiamo suggerire anche qualcosa per l’auto, che adora. Per quanto riguarda l’abbigliamento invece meglio optare per qualcosa di pratico come un paio di jeans o un giubbotto. Le donne apprezzano molto orecchini e collane anche vistose. Sui colori… osate pure!

Toro: nel segno del bello

Il toro è un grande esteta, molto legato al femminile, al bello e al buongusto. Ama ricevere bei regali, magari anche di un certo valore. Uomini e donne del segno del toro amano la buona tavola e apprezzerebbero sicuramente quindi una bella cena in un ristorante gourmet o anche nel loro locale preferito. Potete anche regalare loro qualcosa per la tavola, purché sia di primissima qualità: liquori selezionati, una buona bottiglia di vino, marmellate o cioccolatini artigianali, formaggi particolari. Da amanti della buona cucina, un corso di cucina sarà sicuramente un regalo molto apprezzato!

Il toro tiene molto alla sua casa, quindi potrete sicuramente renderlo felice con un oggetto di design per la casa: un soprammobile, un quadro, una lampada, un vaso. Per quanto riguarda l’abbigliamento scegliete qualcosa di buona fattura ma che non passi mai di moda come una bella maglia o una sciarpa di cachemire.

Gemelli: punta sullo stupore

Non è semplice trovare un regalo adatto a una persona nata sotto il segno dei gemelli. Questo è infatti un segno sempre irrequieto ed estremamente curioso. Vi consigliamo quindi di puntare tutto sul fattore stupore. Apprezzerà sicuramente qualcosa di nuovo o comunque innovativo, come un regalo tecnologico, ad esempio un tablet, uno smartphone o un abbonamento a una rivista che tratta di argomenti scientifici. Oppure stupiscilo con qualcosa fuori dagli schemi: un biglietto per un viaggio avventuroso last-minute, per una mostra d’arte o per uno spettacolo teatrale.

Sbadato e con la testa sempre tra le nuvole come è potrebbe essergli utile un’agenda o un diario. Se non volete correre il rischio di sbagliare, scegliete un libro, per soddisfare la sua curiosità, ancora meglio se un libro di viaggi che unisce le sue grandi passioni: la lettura e il viaggio.

Se vuoi regalare un capo di abbigliamento punta sullo sportivo: una tuta, un paio di scarpe da ginnastica, qualcosa che sia pratico e comodo da indossare insomma.