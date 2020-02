Elisabetta Gregoraci Instagram: una mules Gucci per il relax in baita 

Elisabetta Gregoraci Instagram: posta una foto con lo sguardo rivolto alle montagne di Saint Moritz dove sta trascorrendo un soggiorno con suo figlio Nathan Falco. Il paesaggio innevato ritrae lo scorcio della montagna, un campanile e lei, che lo osserva attraverso una finestra.

Impeccabile nel suo casual look con un gilet rosso di Chanel, perfettamente visibile nel secondo scatto dove si vede stampato il logo, indossato con una camicia bianca con i polsini arrotolati. Un jeans skinny e …….mules Gucci con pelo, che non possono certo passare inosservate. Capelli raccolti e immancabili i suoi orecchini a cerchio che indossa molto spesso. Un make-up molto naturale, che evidenzia gli occhi e leggermente le labbra.

Il piacere della montagna per Elisabetta Gregoraci

Al post ha allegato questa frase di Fabrizio Caramagna:” Le montagne sono le uniche stelle che possiamo raggiungere a piedi.” Sottolinea il suo amore per la montagna, la natura e il piacere di essere lì a trascorrere qualche giorno di vacanza. Ritratta, negli scatti precedenti con suo figlio, è questo un momento di relax in cui ha deciso di postarsi da sola anche perché, sono davvero poche le foto che la ritraggono con suo figlio.

Nonostante il look sia ricercato la posa, la scelta dell’abbigliamento, è molto semplice quasi a ritrarre un momento di pausa e riflessione guardando le cime innevate. Abituati spesso a vederla in abiti succinti, Elisabetta Gregoraci su Instagram, si mostra in tutta la sua bellezza anche in quest’outfit. Una donna che sa essere sempre sorridente in questi scatti che comunica serenità e positività. Questo fa di lei una donna sensuale anche senza mettere a nudo troppo il suo corpo, la capacità di essere d’impatto e comunicativa anche in look ordinari, non è certo per tutte.

Dal maglione in stile tirolese ad un look super fashion

Tolti gli abiti per la passeggiata sulla neve che la ritraevano in compagnia di suo figlio, ha scelto di rilassarsi in baita con quest’abbigliamento certamente confortevole anche se poco “montanaro”. Esclusivo e ricercato è perfetto per starsene al caldo mentre fuori nevica e, anche se la vedete con la camicia arrotolata, il jeans strappato e il tallone scoperto, il freddo certamente dentro non si sente.

Discutibile la scelta della mules ma……sono un must per la Maison Gucci tanto da essere davvero riconoscibili ovunque. Adatte certamente alla montagna per i momenti di relax perché all’interno hanno il pelo dunque il calore è assicurato.

Essere fashion vuol dire esserlo sempre e, Elisabetta Gregoraci, riesce sempre a creare accostamenti personalizzati di gran tendenza. Raggiante con questo look che fa di lei in questo scatto una donna e una mamma in vacanza con suo figlio in un momento di riposo. Dunque, niente stivali come vorrebbe la consuetudine ma un tocco di estro per essere diverse e……per non passare inosservate. Già perché, indossando quel fantastico gilet di Gucci, che pur essendo molto caldo è davvero bello in quanti rivisitato rispetto allo stile tradizionale, e le sue preziose ciabattine (considerato il costo di circa 800 euro) la moda per lei non passa certo in secondo piano.