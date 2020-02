Giulia De Lellis Instagram: un look come sempre super fashion 

Giulia De Lellis Instagram: uno scatto da modella che la ritrae con un look di gran tendenza. Fashion influencer e modella cattura sempre l’attenzione. Un look che certo non la fa passare inosservata e che presenta un mini-cappotto con cintura alla vita. Fantasia bianca e nera che riprende gli stessi toni della borsa.

La scelta di evitare i collant e indossare il calzino potrebbe essere interessante……ma le temperature non proprio ancora primaverili certo non le rendono indicato. Colpo d’occhio il sandalo fucsia con plateau e tacco vertiginoso. Sì, alto ma quadrato, certamente d’effetto per un completo molto ordinario. Il primo piano la ritrae in un’espressione molto intensa con un make-up che esalta il colore dei suoi occhi, labbra carnose in primo piano e capelli ondulati.

Il suo volto è oramai molto noto dopo la partecipazione a Uomini e Donne e per la sua relazione con Andrea Damante. Pur avendo molti tatuaggi in questo scatto, non se ne vedono, coperti dall’abbigliamento. Tutti fatti sulle braccia tranne uno alla caviglia.

Un make-up sempre impeccabile

Occhio al suo make-up, considerando che gestisce un canale di make-up su YouTube, tra l’altro molto seguito. Concentriamoci sul trucco in questa foto di Instagram Giulia De Lellis: il fondotinta è perfettamente uguale al suo incarnato infatti non si notano differenze con il collo, le sopracciglia sono ben definite e gli occhi messi in risalto solo dal mascara.

Considerando anche l’effetto della luce, possiamo dire che le nuance degli ombretti sono molto tenui per non creare alcun punto focale. Le labbra sono leggermente truccate ma non in modo eccessivo, ben definite e carnose. Un leggero velo di blush e il make-up per questo scatto è perfetto.

In bella mostra sono le sue gambe e il mini-cappotto che le evidenzia. Il punto vita esaltato dalla cintura nera, mentre lo sguardo si sofferma sui sandali. Eccentrici? Se il look lo esaminiamo nella sua interezza potremmo dire di no, un colore fluo che di giorno è un po’ un azzardo ma che su questo outfit sta davvero bene.

Sandalo e calzino……scelta azzeccata

Calzino sì o calzino no? Beh, c’è chi lo trova divertente e sexy indossato in questa maniera e a chi proprio non piace. L’influencer Giulia De Lellis ha fatto una scelta discutibile ma senza dubbio cattura l’attenzione ed evidenzia ancor più la bellezza del sandalo. La borsa resta molto minimal per non eccedere e…….se vi starete chiedendo sotto cosa indossa……è difficile dirlo. Certamente un miniabito, qualcosa di molto leggero considerando la “lunghezza” del cappotto.

Se vi piace osate anche voi, per indossarlo devi avere carattere perché non passerai certo inosservata. I suoi sono sempre look di gran tendenza che riprendono i must delle passerelle, non rischi di sbagliare. Poi, magari, personalizzalo e rendilo tuo magari utilizzando anche quello che hai già nell’armadio.

Non dimenticare, che Giulia De Lellis cura molto anche il suo aspetto…occhio alla scelta del make-up. Se già l’abbigliamento indossato è al top, proprio come ha fatto lei, non bisogna esagerare con il trucco.