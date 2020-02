Juventus-Inter : probabili formazioni, quote e dove vederla in tv e streaming

Il giorno della verità è praticamente arrivato. Domenica 1 marzo è in programma lo scontro diretto all’Allianz Stadium (a porte chiuse per l’emergenza coronavirus, ndr) tra le due grandi rivali di sempre. Alle ore 20:45 scenderanno in campo Juventus e Inter, con i bianconeri che cercheranno di infliggere il “colpo mortale” alle ambizioni scudetto dei nerazzurri, mentre i milanesi proveranno in ogni modo ad espugnare il fortino della Vecchia Signora per agganciarla in classifica. Sì, perchè l’Inter ha sei punti di ritardo dalla Juventus ma deve recuperare la gara interna contro la Sampdoria, non disputata nella scorsa giornata sempre a causa della diffusione dell’epidemia di coronavirus.

Con due vittorie, l’Inter rilancerebbe in pieno le proprie credenziali per la vittoria finale. La squadra di Conte si è sbarazzata senza troppi patemi della pratica Ludogorets in Europa League, battendo la formazione bulgara sia all’andata che al ritorno. Il morale dei nerazzurri è quindi positivo, al contrario della banda di Sarri, che è tornata da Lione con un ko difficilmente pronosticabile alla vigilia. I bianconeri non hanno concluso nemmeno una volta in porta, creando pochissimi pericoli dalle parti di Lopes: i tifosi chiedono un immediato riscatto proprio contro la grande rivale.

Juventus – Inter, la situazione delle due squadre

Maurizio Sarri può contare sui recuperi di giocatori fondamentali come Giorgio Chiellini, Sami Khedira e Douglas Costa, anche se solo il difensore livornese sembra avere buone possibilità di scendere in campo nel match contro l’Inter. Il tecnico dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-3, con Matuidi al posto di un Rabiot criticatissimo dai tifosi nell’ultima gara di Lione. In attacco dovrebbero giocare Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo, ma occhio al possibile 4-3-1-2 con Ramsey (o Bernardeschi) dietro la Joya e CR7. Per quanto riguarda Conte, gli unici dubbi riguardano l’impiego di Eriksen e il recupero di Handanovic. Il danese non parte favorito su Vecino, mentre il portiere dovrebbe essere almeno convocato. Davanti l’allenatore salentino si affida alla collaudatissima coppia Lukaku-Lautaro Martinez, mentre sembra confermata la presenza di Ashley Young sulla fascia sinistra.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (De Ligt), Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Inter (3-5-2): Padelli (Handanovic); Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino (Eriksen), Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Juventus-Inter, le quote

La vittoria dei padroni di casa è data a 2.20, mentre il colpaccio dei nerazzurri è quotato tra 3.40 e 3.50 dai maggiori siti di scommesse. Il pareggio oscilla tra 3.00 e 3.20, ed è un’opzione certamente da non sottovalutare.

Juventus-Inter, dove vederla in tv e in streaming

Il big match della 26esima giornata sarà trasmesso dall’emittente satellitare Sky, che manderà in onda l’evento su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). La gara sarà visibile in streaming anche sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.