Oroscopo Paolo Fox domani sabato 29 febbraio 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci all’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 29 febbraio 2020. Quali segni passeranno un weekend piacevole? Meglio la Vergine rispetto ai giorni scorsi. Qualche tensione di troppo per la Bilancia e lo Scorpione. Il Leone può recuperare un amore che si era spento. Vediamo cosa anticipa l’oroscopo di Paolo Fox per i segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 29 febbraio 2020: Leone

In questo periodo le vostre finanze vacillano un po’, ragion per cui potreste ritrovarvi a discutere in famiglia. Siate cauti. Nel lavoro le cose vanno meglio, è un momento favorevole. Chi ha un rapporto di coppia con qualche difficoltà, potrà approfittare di questo cielo per recuperarlo.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 29 febbraio 2020: Vergine

Risalite pian piano la china dopo la tensione dei giorni passati. Marzo vi regalerà un oroscopo molto stimolante sia in amore sia sul lavoro. Se dovete dare una risposta, a partire da metà del mese prossimo potrete darla serenamente.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 29 febbraio 2020: Bilancia

Vi sentite sotto pressione: forse c’è un collega che vi fa le scarpe o che vuole prevalere sugli altri. In questi giorni l’ambiente lavorativo vi irrita molto. Cercate di mantenere la calma. Siamo arrivati a marzo, un mese che sarà interessante soprattutto per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 29 febbraio 2020: Scorpione

Siete nevosi. La Luna opposta non vi rasserena molto questo sabato, tutt’altro. Ma provate a non criticarvi troppo e a non discutere con gli altri. È solo un momento passeggero, presto le cose prenderanno una piega decisamente migliore.