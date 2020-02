Oroscopo Paolo Fox domani sabato 29 febbraio 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo arrivati all’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 29 febbraio 2020. Scopriamo insieme i consigli delle stelle per gli ultimi segni dello zodiaco. L’Acquario e il Capricorno devono evitare i contrasti con gli altri. I Pesci sono protetti da un cielo molto bello, mentre il Sagittario migliora, ma non è ancora al top. Vediamo cosa rivela l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 29 febbraio 2020: Sagittario

Avete una Luna positiva, eppure non vi sentite ancora del tutto in forma. Qualcosa non va. Forse avete bisogno di organizzare un nuovo progetto che vi rimetta in gioco, proprio come piace a voi. Chi ha iniziato da poco una storia d’amore, potrà avere le conferme proprio in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 29 febbraio 2020: Capricorno

Non cadete nel tranello delle discussioni. Sforzatevi, per quanto sia possibile, di farvi scivolare i contrasti di dosso. Voi siete una roccia per chi vi sta vicino, ma in questi giorni potreste tentennare. Sta arrivando marzo, un mese che sarà decisivo per la vostra vita e per quella dei vostri affetti.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 29 febbraio 2020: Acquario

Potreste essere un po’ nervosi a causa di qualche imprevisto di troppo. Restate calmi, il periodo nero sta passando. Tra poco entrerete in una fase nuova, una fase che vi permetterà di fare progetti interessanti e di rinnovare gli aspetti della vostra vita che non vi piacciono.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 29 febbraio 2020: Pesci

Siete baciati dalla fortuna grazie a un cielo importante. Chi vorrà trovare l’amore, questo è il momento per darsi da fare. Chi, invece, se ne vuole restare così com’è, potrà farlo e godersi semplicemente il momento. Dal 5 marzo Venere entrerà nel segno, favorendo ancora di più la vita sentimentale.