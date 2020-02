Serie A, Lecce-Atalanta: probabili formazioni, quote e dove vederla in tv e streaming

Lecce-Atalanta si gioca domenica alle ore 15.00 allo stadio Via Del Mare. La gara, valevole per la 25° giornata di Serie A, si svolgerà regolarmente a porte aperte compreso il settore ospiti. Sono 20 i punti che dividono le compagini in classifica. L’Atalanta ormai non finisce più di stupire. Dopo la splendida prestazione nella gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Valencia, i bergamaschi non sono scesi in campo domenica scorsa in campionato causa coronavirus che ha costretto al rinvio la gara contro il Sassuolo. La dea ha bisogno di punti per continuare il sogno Europa e tenere dietro in classifica a debita distanza la Roma, il Milan e il Napoli. Dall’altra parte troverà un Lecce che dopo 8 partite senza vittoria che la stavano portando nei bassifondi della classifica, è riuscita a rilanciarsi con 3 vittorie consecutive prima dello stop duro subito domenica scorsa in casa della Roma. Non sarà facile fermare l’Atalanta, ma la squadra di Liverani in casa ha già costretto al pari sia la Juventus che l’Inter. All’andata la gara terminò 3-1 per i bergamaschi grazie alle reti di Zapata, Gomez e Gosens, mentre per i leccesi il gol della bandiera fu siglato da Lucioni.

Serie A, Lecce-Atalanta: le probabili formazioni

Nei salentini si contano tra gli indisponibili soltanto Farias e Falco mentre Saponara e Babacar si avviano verso il rientro anche se è da escludere un loro impiego dal primo minuto. Più probabile inizino dalla panchina. Liverani dovrebbe schierare un 4-3-2-1 con Vigorito in porta, linea difensiva composta da Donati, Lucioni, Rossettini e Calderoni. Centrocampo a 3 con Majer, Petriccione e Deiola. Poi Mancosu e Barak dietro l’unica punta Lapadaula.

Dall’altra parte Gasperini dovrà fare a meno di Toloi oltre a Hateboer che non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina. In attacco probabile turno di riposo in vista della gara di ritorno di Champions League a uno tra Ilicic e Zapata. La probabile formazione dovrebbe essere un 3-4-2-1 composto da Gollini tra i pali. Palomino, Caldara e Djimsiti in difesa. Linea mediana con Castagne, Freuler, De Roon e Gosens. Malinovskyi, Gomez e Zapata i tre davanti.

Probabile formazione Lecce (4-2-3-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Petriccione; Mancosu, Barak; Lapadula.

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens: Gomez; Malinovskyi, Zapata.

Serie A, Lecce-Atalanta: le quote



Le quote Snai per questa partita vedono favorita nettamente la squadra ospite la quale vittoria è bancata addirittura 1.40. 5.25 la quota del pari mentre un successo Leccese paga 7 volte la posta. Bassa anche la quota dell’Over 2,5 data a 1.35. Leggermente più alta il Gol fissato a 1.53.

Serie A, Lecce-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa da Sky sul pacchetto Sky Calcio visibile sia da satellite che da digitale terrestre. Per chi fosse impossibilitato a collegarsi davanti la tv, c’è la possibilità di vederla in streaming con l’app Sky Go o Now tv.