Serie A, Sampdoria-Verona: probabili formazioni, quote e dove vederla in tv e streaming

Sampdoria-Verona è la sfida che chiuderà la 26° giornata di campionato di Serie A. La gara è in programma lunedì sera alle ore 20.45 allo Stadio Marassi di Genova aperto regolarmente al pubblico visto che questa gara non è stata inserita nel decreto con la quale si è deciso lo svolgimento di alcune gare a porte chiuse a causa della diffusione del coronavirus.

Le due squadre hanno entrambe saltato la 25° giornata che recupereranno nelle prossime settimane. La Sampdoria si trova in piena lotta salvezza mentre il Verona è una delle squadre più in forma del campionato. Il tecnico Juric è riuscito a creare un gruppo composto da giovani ragazzi dalle prospettive future interessanti e giocatori dalla grande esperienza. Un mix che al momento sta dando i suoi frutti visto che il Verona si ritrova a 35 punti in lotta per un posto in Europa. In più non conosce sconfitta da 10 partite ed è riuscita a battere anche la Juventus al Bentegodi. Non sarà facile per la Sampdoria di Ranieri che all’andata cadde sotto le reti di Kumbulla e l’autorete di Murru.

Serie A, Sampdoria-Verona: le probabili formazioni

I blucerchiati dovranno fare a meno di Ferrari squalificato ma soprattutto di Murru e Ramirez squalificati. Ranieri per sostituirli opterà per Augello e De Paoli. La Sampdoria si schiererà con un 4-4-2 formato da Audero in porta. Linea difensiva a 4 da destra a sinistra: Bereszynski, Colley, Tonelli e Augello. A centrocampo De Paoli, Ekdal, Vieira e Linetty. Davanti la coppia d’attacco Gabbiadini e Quagliarella. Nel Verona, Juric deve rinunciare a Pazzini infortunato e a Veloso squalificato mentre Borini resta in dubbio. Al posto del portoghese verrà arretrato Zaccagni. Solito 3-4-2-1 per il Verona con Silvestri in porta. Linea a tre composta da Rrahmani, Gunter e Kumbulla. A centrocampo Faraoni, Amrabat, Zaccagni e Lazovic. Verre e Pessina dietro l’unica punta che dovrebbe essere Stepinski visto il recupero difficile di Fabio Borini.

Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini.

Probabile formazione Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Pessina,Verre; Stepinski.



Serie A, Sampdoria-Verona: le quote



Quote molto equilibrate per questa sfida del lunedì sera. La vittoria casalinga della Sampdoria è data da Snai leggermente favorita rispetto agli altri due risultati ed è quotata a 2.65. Il pari è segnato a 3.15 mentre il successo esterno del Verona è a 2.75. Molto alta anche la quota dell’Over 2.5 vista la difesa solida dei veneti (2.05) mentre il gol è a 1.82 volte la posta.

Serie A, Sampdoria-Verona: dove vederla in tv e streaming

Il Monday Night della 26° giornata sarà trasmesso da Sky sia sul satellite che sul digitale terrestre. In alternativa scaricando l’app Sky Go o Now Tv si potrà vederla in diretta streaming da smartphone o tablet.