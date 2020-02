Serie A, Sassuolo-Brescia: probabili formazioni, quote e dove vederla in tv e streaming

Sassuolo-Brescia, gara valevole per la 26° giornata di Serie A è in programma domenica alle ore 15.00. Come deciso dalle autorità, si disputerà senza pubblico causa coronavirus. La squadra di De Zerbi sta svolgendo un campionato tranquillo di centro classifica con la zona retrocessione distante 7 punti e la gara contro l’Atalanta in attesa di essere recuperata. La data dipenderà dal cammino dei bergamaschi in Champions League. Quella di domenica potrebbe essere una ghiotta occasione per allungare il distacco dal Brescia che è in lotta per la salvezza e che in questo periodo risulta essere molto in difficoltà. La squadra lombarda non vince dal 14 dicembre quando risolse la pratica Lecce con un netto 3-0. Da allora 10 partite senza vittoria e soltanto 3 punti conquistati. Il presidente Cellino ha cercato di dare la scossa ad un ambiente in difficoltà arrivando a cambiare già 3 guide tecniche che purtroppo al momento non stanno dando i frutti sperati. Ora sulla panchina siede Diego Lopez che da quando è subentrato a Corini ha dovuto affrontare Juventus e Napoli. Due impegni non proprio semplici. La gara con il Sassuolo potrebbe essere quella giusta per ripartire nella rincorsa alla salvezza. All’andata gli emiliani trionfarono 2-0 con gol di Traorè e Caputo.

Serie A, Sassuolo-Brescia: le probabili formazioni

Nel Sassuolo mancheranno soltanto Traorè e Tripaldelli. Per il resto De Zerbi potrà fare affidamento agli 11 migliori. Il 4-2-3-1 sarà formato da: Consigli tra i pali, linea difensiva con Toljan, Romagna, Ferrari e Kyriakopoulos. In mediana a fare da filtro davanti la difesa agiranno Magnanelli e Locatelli. I tre dietro la punta Caputo saranno Berardi, Djuricic e Boga.

Il Brescia recupera Romulo e Torregrossa anche se in attacco dovrebbe essere confermato Zmrhal al fianco di Balotelli. Mateju non ci sarà per squalifica dopo l’ammonizione rimediata nella scorsa gara contro il Napoli. Il 4-3-2-1 di Diego Lopez vedrà schierati: Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor e Martella in difesa. In mezzo al campo Bisoli, Tonali e Dessena. Bjarnason e Zmrhal agiranno dietro la punta che è Mario Balotelli.

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; D. Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Probabile formazione Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Zhmral; Torregrossa, Balotelli.

Serie A, Sassuolo-Brescia: le quote

Favorito il Sassuolo secondo Snai che quota la vittoria degli emiliani a 1.75. Pari dato a 3.80 mentre un successo del Brescia è a 4.50 volte la posta. Soltanto 1.60 l’Over 2.5 viste le statistiche casalinghe del Sassuolo che hanno un alta percentuale di oltre le 2 reti. Bassa anche la quota del gol segnata a 1.55.

Serie A, Sassuolo-Brescia: dove vederla in tv e streaming

Sassuolo-Brescia sarà visibile su Sky sui canali Sky Calcio presenti sia su satellite che su digitale terrestre. Per la visione in streaming da smartphone o tablet occorre scaricare l’app Sky Go o Now Tv disponibile sia su android che su apple store.