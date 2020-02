Serie A, Udinese-Fiorentina: probabili formazioni, quote e dove vederla in tv e streaming

Udinese-Fiorentina, gara valevole per la 26° giornata di Serie A si giocherà sabato alle ore 18.00 alla Dacia Arena che sarà interdetta al pubblico a causa della decisione del governo di chiudere gli impianti nelle regioni afflitte dalla diffusione del coronavirus. Le due squadre sono distanziate in classifica soltanto da 2 punti in quella che si preannuncerà come una e propria sfida salvezza.

I friulani, che nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 in casa del Bologna, raccogliendo il suo terzo pareggio consecutivo cercano una vittoria che manca ormai da 7 partite. I toscani, con l’arrivo di Commisso e gli investimenti fatti puntavano in una stagione da zona Europa, ma sono stati costretti a ridimensionare le loro aspettative per questa stagione. Dopo 3 sconfitte consecutive sono però considerati in ripresa alla luce della convincente vittoria per 5-1 a Marassi contro la Sampdoria e il pareggio interno di settimana scorsa contro il Milan. Nella gara di andata giocata al Franchi ci fu il successo di misura dei viola, con gol vittoria messo a segno da Milenkovic a 20 minuti dalla fine.

Serie A, Udinese-Fiorentina: le probabili formazioni

L’Udinese, oltre a De Maio e Prodl, dovrà fare a meno quasi certamente per infortunio anche di Sema che questa settimana si è allenato a parte. Al suo posto sulla fascia sinistra si riscalda Zeegelaar. Per il resto il tecnico Gotti confermerà il 3-5-2 con Musso tra i pali, linea difensiva a tre composta da Becao, Troost–Ekong e Nuytinck. Sulla linea centrale oltre a Zeegelaar, sull’altra fascia giocherà Larsen. Mandragora in mediana mentre le mezzale con licenza di attaccare in fase offensiva saranno De Paul e Fofana. In avanti la coppia d’attacco titolare Okaka, Lasagna.

La Fiorentina invece oltre ai lungodegenti Ribery e Kouame dovrà fare a meno per squalifica di Dalbert che sarà rimpiazzato da Igor sulla fascia mancina. Anche la squadra allenata da Beppe Iachini si schiererà con un modulo a specchio: un classico 3-5-2 con Dragowski tra i pali, retroguardia a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Poi Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli e Igor formeranno in quintetto di centrocampo. In avanti ballottaggio Vlahovic–Cutrone per affiancare Federico Chiesa.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Lasagna.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic.

Serie A, Udinese-Fiorentina: le quote

Snai dà favorita per la vittoria la viola che viene quotata a 2.40 mentre una vittoria dell’Udinese paga 3 volte la posta. Il pari è a 3.20. Le gare tra Udinese e Fiorentina sono sempre molto tirate e sentite a causa anche della rivalità storica che c’è tra le due tifoserie. Infatti l’Over 2.5 viene pagato 2.05 volte la posta. Leggermente inferiore la quota del gol a 1.77.

Serie A, Udinese-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming

La gara sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport Serie A visibile sia sul satellite che sul digitale terrestre. In streaming la sfida si potrà visionare dall’app Sky Go o su Now Tv.