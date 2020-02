Cinque errori da non commettere con un Capricorno: ecco cosa non devi mai fare

Il Capricorno è un segno zodiacale estremamente determinato, lavora sodo per raggiungere i suoi obiettivi e non si ferma davanti a niente e nessuno. I nati sotto questo segno sono persone con un grande senso pratico e, allo stesso tempo, oneste e sincere. Sono persone su cui potersi ciecamente fidare insomma.

Il Capricorno, come del resto l’animale che rappresenta il suo segno, sarebbe capace di scalare una montagna se lo volesse e, questo è certo, nella vita si impegna per raggiungere la vetta più alta, grazie al contributo delle sue doti naturali: pazienza e diplomazia. Raggiungere i propri obiettivi non è un problema per un capricorno, ambizioso e determinato fino ai limiti dell’ostinazione.

Essendo molto affidabile e leale, il Capricorno è sicuramente un vero amico e un partner fedele e attento. Insomma, se stai con un Capricorno puoi ritenerti fortunato, è uno dei segni più calmi e stabili dello zodiaco. Un segno che si comporta sempre correttamente con un gran senso di responsabilità. Detto questo, il capricorno ha anche i suoi punti deboli, situazioni o atteggiamenti che non riesce proprio a sopportare. Se hai a che fare nella tua vita con una persona del segno del Capricorno ti sveliamo quali sono gli errori da non commettere assolutamente, che in un qualsiasi tipo di rapporto con il Capricorno potrebbero costarti cari.

Giocare sporco

Nei suoi sforzi per eccellere il capricorno gioca sempre correttamente. È ben consapevole di non poter raggiungere tutto e subito, dunque lavora ai suoi obiettivi con le caratteristiche che più lo contraddistinguono: pazienza, tenacia, determinazione e soprattutto onestà. Non sopporta dunque tutti coloro che cercano scorciatoie, che non si vogliono sporcare le mani, che pretendono di arrivare senza prima essersi sudati il percorso, così come stanno alla larga da persone disoneste e sleali.

Essere passivi e lavativi

Come chi cerca delle scorciatoie, il capricorno non concepisce i lavativi. Il capricorno è una persona molto attiva e dinamica, in amore come nel lavoro e in generale in tutti gli aspetti della sua vita. Lui ci vede lungo e sa che i suoi sforzi verranno ripagati. Per questo non sopporta chi, al contrario, dimostra passività e pigrizia.

No al disordine

Essendo un segno estremamente preciso e ordinato, il capricorno non sopporta il disordine, non tollera proprio di dover cercare qualcosa senza trovarlo e dunque dover perdere tempo. A casa di un capricorno puoi stare certo che sarà sempre tutto in perfetto ordine, ogni cosa al suo posto. Insomma in casa di un capricorno si respira un’aria di perfezionismo, guai quindi a creare disordine o a lasciare le cose fuori posto.

Un carattere immaturo

Spesso il capricorno sembra più maturo della sua età, in quanto a mentalità e carattere. Anzi si può certamente affermare che il capricorno è il segno più maturo e saggio dello zodiaco, una caratteristica che manifesta sin da bambino. È un tipo estremamente serio, riflessivo e responsabile, non riesce quindi ad andare d’accordo con chi si dimostra eccessivamente immaturo, chi non riesce a prendersi e a sostenere le proprie responsabilità e i propri impegni. Se non sai prendere le tue decisioni il capricorno non ti aspetterà.

Non seguire le regole

I capricorni sono estremamente severi e seguono le regole, anzi loro amano le regole. Sono persone che difficilmente infrangeranno leggi o regole. Mai quindi provare a saltare la fila o a parcheggiare in divieto di sosta se sei con un capricorno, ne va della vostra relazione.