Oroscopo Paolo Fox domani domenica 1 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 1 marzo 2020. Domenica sottotono per il Leone e la Bilancia. La Vergine dovrà curare la forma fisica, mentre lo Scorpione avrà fortuna negli incontri. Vediamo, nello specifico, cosa anticipa l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 1 marzo 2020: Leone

Sono giorni in cui molti nati in Leone potrebbero vivere dei contrasti di coppia. Forse è scattata una competizione con il partner che mette agitazione. Siate prudenti comunque, perché dal 5 marzo la situazione potrebbe addirittura gravarsi. Domenica: possibili discussioni in famiglia dovuti alle troppe spese.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 1 marzo 2020: Vergine

La Vergine recupera gradualmente forza dopo una settimana trascorsa un po’ sottotono. Non preoccupatevi troppo per le malattie, ma se soffrite di qualche disturbo fisico, o semplicemente vi sentite stanchi, curate di più, in questi giorni, la forma fisica. Domenica vi aspetta una giornata interessante in amore.

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato



Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 1 marzo 2020: Bilancia

In amore potreste avvertire ambiguità che vi mettono sotto pressione. Muovetevi con cautela e cercate di non promettere al partner cose che non potete mantenere. Passerete una domenica piuttosto piacevole, ma evitate le decisioni importanti fino alla fine di marzo.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 1 marzo 2020: Scorpione

C’è ancora agitazione nell’aria per via del lavoro, ma state recuperando a poco a poco terreno. Non cedete ai pensieri negativi e non createvi problemi inesistenti. La settimana finirà con una domenica molto interessante, caratterizzata da nuovi incontri.