Alessia Marcuzzi Instagram: look casual con la piega appena fatta da Aldo Coppola 

Alessia Marcuzzi Instagram foto dal parrucchiere Coppola appena terminata la piega in compagnia di Ezia, organizzatrice di eventi. Per lei un look casual con dolcevita color cammello, jeans, scarponcino Prada nella stessa tonalità del maglioncino.

Borsa color carta da zucchero con tracolla multicolore. Informale ma comunque impeccabile così come il make-up: rossetto rosso e nuance molto naturali per gli occhi. Foto scattata all’interno del salone Aldo Coppola a Roma in Piazza di Spagna. Piega liscia per i capelli che ha tagliato da qualche tempo che le esaltano senza dubbio il viso.

Un look sbarazzino che però non passa certo inosservato, generalmente la piega mossa, come quella che aveva in trasmissione alle Iene la rende più femminile questa invece la fa sembrare ancora più giovane. Le unghie laccate rosse riprendono il colore del rossetto.

Uno scatto molto fashion

Immortalata mentre scatta un selfie in compagnia di Ezia, anche lei con un look simile ad Alessia Marcuzzi: jeans, dolcevita e stivaletto. Potremmo definirlo un look passe-partout perché facile da creare utilizzando anche qualcosa che hai già nell’armadio. Un dolcevita è un capo che non passa mai di moda e che ogni anno si reinventa abbinandolo al jeans o alle gonne. In questa versione riprende un mood anni 70, anche per i colori e viene da Alessia Marcuzzi reso più grintoso con lo stivaletto.

Non ha messo alcun accessorio perché il mix, nella sua semplicità, risulta già perfetto così. Per lei che è alta e slanciata le proporzioni sono perfette, interessante come ha indossato il dolcevita un po’ scomposto all’ interno del jeans.

E poi la borsa M&A della collezione di Alessia Marcuzzi, 100% artigianali made in Italy. Un prodotto di qualità che sa distinguersi. La cura per i dettagli, la scelta dei colori e, in questo caso la particolarità della tracolla. Una collezione dove puoi trovare ogni genere di borsa e anche quelli della nuova collezione. Sono davvero tutte ben rifinite e curate nei dettagli per far sì che tu possa regalarti una borsa che sa durare nel tempo. Rispecchiano molto anche il gusto di Alessia Marcuzzi, la maggior parte sono casual ma molto fashion. Colori sempre di tendenza che non le fanno certo passare inosservate. Attraverso lo store on line è possibile acquistarle senza alcun problema. Nei suoi outfit Alessia le indossa molto spesso e questo può essere uno spunto per ricreare l’intero look.

Sempre bella anche in versione casual

In questa foto ti offre certamente molti spunti per tornare ad usare anche il dolcevita che oramai avevi riposto. Il jeans è un evergreen, ha scelto il modello migliore da usare con lo stivaletto così che non crea difetto.

Anche il colore è molto bello e non distoglie l’attenzione dal color cammello del dolcevita e degli scarponcini. Un look perfetto per la città, per un giro con le amiche ma anche per andare a passeggiare. Lo scarponcino è comodo e crea un outfit di tendenza.

Il colore del maglioncino è perfettamente abbinato a quello della borsa, davvero una scelta perfetta. Alessia Marcuzzi è sempre al top con i suoi outfit, non perdere occasione per prendere spunto!