Oroscopo Branko della settimana dal 2 all’8 marzo: le previsioni per tutti i segni

By

Ecco l‘appuntamento con l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 2 all’8 marzo 2020. Come trascorreranno la prossima settimana i segni zodiacali? Vediamo, di seguito, cosa anticipano le previsioni astrologiche per i primi giorni di marzo, tratte liberamente dall’oroscopo di Branko.

Ariete

Attenzione a martedì 3 marzo 2020, perché potreste incappare in alcuni contrasti con il partner, mentre venerdì 5 Venere favorirà gli affari.

Toro

Iniziate la settimana protetti dalla Luna che vi regalerà fortuna. Da giovedì 5, poi, Venere benevola proteggerà tutti i rapporti.

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato



Gemelli

Lunedì 2 marzo l‘oroscopo di Branko vi anticipa una giornata sostenuta da una Luna favorevole. Venerdì 6 marzo sarà molto interessante per le questioni lavorative.

Cancro

Anche per voi il 5 marzo arriverà una nuova ondata di energia grazie a Venere. Venerdì 6, invece, si presenteranno buone opportunità professionali.

Leone

Vi aspetta una prima parte della settimana con qualche contrasto di troppo, mentre nel weekend potrete dedicarvi al romanticismo che c’è in voi, soprattutto venerdì sera.

Vergine

Comincerete la settimana con il piede sbagliato a causa di una Luna nervosa. Da giovedì 5 marzo 2020, però, Venere vi aiuterà in amore e, più in generale in tutti i rapporti sociali e lavorativi.

Bilancia

Siete in ripresa: le previsioni astrali di Branko vi invitano a sorridere già da lunedì 2 marzo. Come molti segni, anche voi sarete toccati dall’influsso benevolo di Venere giovedì 5 marzo.

Scorpione

Martedì 3 marzo 2020 sarà una giornata interessante dal punto di vista economico. Nel fine settimana, invece, vi aspettano momenti teneri in coppia.

Sagittario

Non cadete nel tranello delle provocazioni mercoledì 3 marzo 2020. L’oroscopo di Branko vi invita a fare attenzione nei prossimi giorni alle vostre finanze.

Capricorno

Sarà una settimana in cui procedere dritti con fiducia verso i propri obiettivi. A partire da giovedì 5 marzo si aggiungerà l’influenza favorevole di Venere che sosterrà gli affari di cuore.

Acquario

La prima parte della settimana sarà molto positiva per voi, ma attenti a giovedì 5 marzo 2020, perché potreste scontravi con qualche fastidioso imprevisto.

Pesci

Il famoso astrologo istriano vi invita ad agire di più e a parlare meno, soprattutto lunedì 2 marzo 2020. Il 5 marzo 2020 Venere farà capolino e vi regalerà una ventata positiva nella vita di coppia.