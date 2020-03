Oroscopo Branko domani lunedì 2 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

L’oroscopo di Branko per domani lunedì 2 marzo 2020. Come comincerà il mese di marzo per i 4 segni centrali dello zodiaco? Chi sarà favorito dalle stelle e chi, invece, inizierà col piede sbagliato? Scopriamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani lunedì 2 marzo 2020: Leone

Nei prossimi giorni crescerà in voi l’ambizione nel lavoro, che vi spronerà a progettare nuovi obiettivi professionali. Lunedì potreste imbattervi in un incontro piacevole.

Oroscopo Branko per domani lunedì 2 marzo 2020: Vergine

Avete un cielo stimolante che vi regalerà successo in ogni settore della vostra vita. Dal 5 marzo, poi, Venere sosterrà ancor di più i sentimenti. Occhio a lunedì che avrete una Luna un po’ nervosa.

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato



Oroscopo Branko per domani lunedì 2 marzo 2020: Bilancia

Dopo i primi due mesi dell’anno piuttosto faticosi, adesso potrete ricominciare a sorridere di più. Anche in famiglia la comunicazione con il partner e i figli migliorerà.

Oroscopo Branko per domani lunedì 2 marzo 2020: Scorpione

C’è all’orizzonte un possibile incontro con una persona che vi attrarrà in particolar modo. In questo periodo dovrete valutare bene ogni aspetto della vostra vita ed eliminare ciò che non funziona.