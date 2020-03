Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 2 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 2 marzo 2020. Come inizieranno la prima settimana di marzo i segni zodiacali? Ottimo cielo per il Toro. L’Ariete, i Gemelli e il Cancro stanno recuperando piano piano. Me vediamo, nel dettaglio, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per questi primi 4 segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 2 marzo 2020: Ariete

Siete ancora nelle grazie di Venere che protegge tutti i rapporti sentimentali. Le relazioni iniziate da poco continueranno bene, ma attenzione a non distrarvi troppo. Il lavoro vi assorbe molto e potrebbe diventare motivo di discussione in coppia. Siate prudenti. Questa è per voi una fase di ricostruzione professionale: non arrabbiatevi se non arrivano ancora le risposte che vorreste.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 2 marzo 2020: Toro

Marzo sarà per il Toro un mese pieno di passione. Chi è impegnato in una storia da tempo potrà valutare un passo in più: il matrimonio oppure la convivenza. Se, invece, siete single potrete fare incontri speciali, purché non vi chiudiate. Sul lavoro non sprecate le occasioni nuove che bussano alla porta.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 2 marzo 2020: Gemelli

Con l’avvicinarsi della primavera si risvegliano i sentimenti. Questo mese saranno favoriti i nuovi incontri. Se, invece, la storia che vivete è in crisi, dovrete usare tutta la diplomazia che avete per rimetterla in piedi. Nel lavoro avete ricominciato a guadagnare, poco alla volta, terreno.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 2 marzo 2020: Cancro

Marzo sarà un mese migliore rispetto a febbraio. Ed è proprio l’amore che potrebbe darvi quella serenità che avete perso sul lavoro. Giovedì, inoltre, Venere tornerà favorevole e sosterrà, ancor di più, la vita sentimentale. In campo professionale è un periodo di rinnovamento, in cui non dovrete trascurare nessun tipo di contatto.