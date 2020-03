Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 2 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

By

Eccoci all’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 2 marzo 2020. Quali segni saranno favoriti dalle stelle? Il Sagittario e il Capricorno crescono sul lavoro. L’Acquario è in via di rinnovamento, mentre i Pesci continuano a volare alto. Vediamo di seguito le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 2 marzo: Sagittario

Marzo è un mese stuzzicante per le questioni di cuore. Chi vuole fare il primo passo dovrà decidersi adesso, perché da aprile inizierà un periodo di insicurezze. Se siete in coppia potreste azzardare addirittura un progetto importante. Nel lavoro è un buon momento. Sono stelle valide che potrebbero portare perfino dei guadagni immediati. Non sovraccaricatevi di responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 2 marzo: Capricorno

Un oroscopo propizio in amore. Se avete iniziato una relazione quest’anno, avrete buone possibilità che diventerà duratura. Chi avrà voglia di fare nuovi incontri, marzo sarà il periodo ideale. Sul lavoro dovrete restare fiduciosi. Siete in fase di crescita, anche se non ancora del tutto evidente. Dovrete avere pazienza e i risultati arriveranno presto.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 2 marzo: Acquario

Marzo è il momento più adatto per scrollarsi di dosso la negatività dei mesi precedenti. Se avete voglia d’innamorarvi, buttatevi ma con lucidità. Dare è importante in coppia, ma bisogna anche saper ascoltare, di tanto in tanto, cosa si desidera davvero. Nel lavoro avrete sempre più voglia di sperimentare nuove strade.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 2 marzo: Pesci

La primavera aumenta la voglia di nuove relazioni. Non fatevi prendere dagli sbalzi d’umore e apritevi a nuovi contatti. Per molti di voi marzo è un mese che vi stimolerà a riordinare la sfera sentimentale. Nel lavoro sono giorni fervidi che potrebbero portare dei risultati molto interessanti.