Elisabetta Gregoraci Instagram: tutina super sexy in posa con Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci Instagram: ritratta in due foto in compagnia di suo figlio Nathan Falco. La settimana di vacanza sulla neve a Saint Moritz volge al termine ed è ora di fare rientro a casa e, Elisabetta Gregoraci, non manca di esprimere la sua riflessione su quanto sta accadendo in Italia.

Preoccupata per la situazione generale che si è creata in Lombardia ma anche a Milano, si dice rassicurata da quanto gli è stato riferito da diversi medici. Si augura che tutto possa risolversi quanto prima per il bene degli italiani ma soprattutto dell’economia italiana. È un momento difficile che tocca la sua sensibilità come donna ma anche come madre preoccupata per i rischi che potrebbe correre anche la salute di suo figlio.

Mamma e figlio: uno sguardo di dolcezza

Sono due foto di una tenerezza infinita dove occhi negli occhi madre e figlio si specchiano. Si nota la somiglianza nei lineamenti nel taglio degli occhi, una mamma premurosa e sempre accorta a poter dare il meglio a Nathan Falco. Lei tornerà alla sua vita e il bambino riprenderà la scuola dopo aver passato sette giorni divertimento, spensieratezza e relax. L’abbiamo vista fotografata con diversi look, tutti molto particolari e, anche in caso è riuscita a sorprenderci.

Una tuta intera con decori stile tirolese sui toni del grigio. Mette in evidenza le sue forme, mostrandosi sempre al top. Degli stivali da neve e capelli sciolti. Un make-up naturale e sullo sfondo solo il candore della neve. Nathan Falco indossa, invece, pantalone, felpa nera con scarponcini grigi. Tra l’altro, questo contrasto di colore tra entrambi, mette in evidenza il look di ciascuno. Elisabetta Gregoraci non ha bisogno di giacca perché la tuta è realizzata in lana e questo la tiene ben protetta dal freddo.

Una scelta davvero azzeccata che reinventa i motivi tirolesi con un tocco di originalità. E poi, lei, con il suo fisico può davvero permettersi un abbigliamento del genere. Alta e slanciata, la tuta le conferisce solo un tocco cool in più.

Vacanza terminata per Elisabetta Gregoraci e suo figlio

Due scatti che concludono un periodo di vacanza e che vuole farsi ritrarre con suo figlio. Una scelta che evidenza l’affetto profondo nei confronti di Nathan Falco e lo sguardo di suo figlio rimanda a quanto amorevole possa essere sua madre con lui. Sono stati pochi gli scatti visti in questa versione famiglia ma tutti molto belli e intensi.

Il pensiero e la preoccupazione che ha voluto esprimere nel commento alla foto fa di lei una persona accorta e premurosa. “La situazione è abbastanza preoccupante e non siamo sicuri e protetti da nessuna parte ma dobbiamo cercare di andare avanti senza farci sopraffare dalle nostre paure”. È questa una parte della sua riflessione che evidenzia come possa essere difficile il ritorno a casa ma occorre avere coraggio, lo stesso che cerca di infondere in chi legge questo messaggio.

È una mamma che desidera tutelare il suo bambino ma che sa anche che non si può vivere certamente isolati. Due scatti molto teneri che Elisabetta ha realizzato mostrando quell’aspetto di brava e accorta mamma come sempre traspare dalle sue foto.