Ilary Blasi Instagram: versione animalier con maxi-pelliccia 

Ilary Blasi Instagram: è sulla neve avvolta in una pelliccia che certo non passa inosservata. Ecologica? Speriamo di sì, comunque perfetta indossata da lei. Scattata dinanzi ad una baita in pietra, Ilary Blasi è in piedi all’interno di una jeep bianca.

Leggings neri e stivali da neve beige. Occhiali da sole e capelli sciolti completano il look. Guanti in pelle per proteggere le mani dal freddo. Sorridente e felice di aver trascorso una piacevole vacanza sulla neve a Madonna di Campiglio in Trentino Alto Adige.

L’abbiamo vista indossare diversi look, tutti molto fashion, alcuni scatti anche in compagnia di suo marito Francesco Totti. Qui è ritratta con dei capelli al naturale che si sposano bene con l’intero outfit.

Perfetta anche con un look superglam

Sempre attenta ad ogni dettaglio ha fatto bene a non eccedere con altri colori considerando quanto abbastanza vistosa sia la pelliccia. Lunga fino al ginocchio pur avendo un taglio morbido le scende perfettamente. Spesso le pellicce, realizzate con questo modello, tendono ad infagottare invece, indossata da Ilary Blasi, è un vero tocco di classe.

Non è eccessiva perché l’ha resa l‘unica protagonista del suo look. Sul giudizio di essere più o meno bello come capospalla occorre dire che si tratta di gusti personali però è innegabile che, indossata in questo modo da Ilary Blasi, sia davvero molto sexy. Nonostante, non metta in mostra nulla del suo corpo, comunica seduzione e femminilità.

L’arte sta proprio nel saper dosare in modo opportuno i colori e non solo. Il suo è uno sguardo lontano e lo scatto con quella luce è venuto davvero perfetto. Bella e radiosa comunque serenità, proprio come anche nei giorni precedenti della sua vacanza. La montagna in inverno fa sempre relax perché ci si gode la neve ma anche il sole, e per i vip è una meta che non può mancare.

Femminile e supersexy in pelliccia

Lei sa sempre distinguersi evitando look tradizionali da neve ma scegliendo con cura i capi da indossare. E se l’idea di questo outfit vorresti copiarla anche tu? Orientati su una pelliccia ecologica e se ti piacesse proprio quella fantasia potresti provare a cercarla, certo ora saresti anche più fortunata considerando che alcuni negozi hanno gli ultimi saldi. Gli stivali si trovano con maggiore facilità così come anche i guanti.

Ovviamente Ilary Blasi ha un fisico invidiabile tu cerca di trovare quel modello che meglio si adatti alla tua fisicità. Su di lei questo modello, pur non essendo eccessivamente avvitato, le scende davvero molto bene. La pelliccia non deve avere difetti e deve essere sempre della taglia giusta. Con un look così non si passa certo inosservate specie sulla neve: una fantasia che risalta, dona bellezza e sensualità.

Super fashion come sempre, riesce ad essere impeccabile anche sulla neve e a dare ottimi spunti alle sue followers per indossare qualcosa di davvero interessante. Non ha evidenziato né occhi né labbra perché sarebbe stato davvero troppo, quando si dice trovare la giusta misura. E, Ilary Blasi in questo outfit è riuscita ad essere bella e sensuale senza eccessi e senza scoprirsi.