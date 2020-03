Nuovi sviluppi sul Coronavirus, nuovi casi e vaccini in corso negli USA.

Purtroppo un nuovo caso di Coronavirus, è confermato a Delhi, e in Telangana.

Uno dei due pazienti infetti, risulta essere stato recentemente in Italia, ma non nelle zone rosse in Italia.

Entrambi i pazienti sono in condizioni stabili, e sono sotto stretto controllo, ma in India sono altri cinque i casi confermati di infetti, ma non sono state rilasciate informazioni su di essi.

Paura anche a Washington, dove il presidente americano Donald Trump, chiede alle aziende farmaceutiche di aumentare il ritmo per trovare un vaccino.

Purtroppo in Europa salgono a oltre 2 mila i contagi, in circa 18 paesi.

Paura in Francia, dove il museo del Louvre resta chiuso fino a domenica, in attesa della riunione del comitato di igiene. Attualmente non sono state ritenute necessarie misure di sicurezza speciali per la Tour Eiffel, poichè è un luogo aperto.

I morti nel mondo sono saliti a 3 mila, con due anche a New York.

Dopo la prima vittima Washington dichiara lo stato di emergenza.

Nuovi casi sono stati confermati in Belgio, in Irlanda, e Germania.

A Bonn in Germania chiuse molte scuole elementari, ci sono oltre 200 bambini messi in quarantena, ma sarebbero tutti in buone condizioni.

Molti sono i voli e le prenotazioni cancellate a causa di questo virus che sta mettendo in ginocchio l’Europa e non solo.

Il numero di casi in Francia sono arrivati a 130, e altri 35 sono stati i decessi in Cina.

Chiunque abbia prenotato un volo, ed è stato annullato avrà un rimborso totale o parziale della spesa.

In Spagna invece, gli infetti salgono a 73, e due in Portogallo.

Cresce in Iran la psicosi per il Coronavirus cresce sempre di più. Mascherine, gel igienizzanti, guanti in lattice e non solo, si fa a gara per chi riesce a comprarne di più.

Ma le scorte quasi ovunque sono finite, e merce difficile da reperire.