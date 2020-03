Oroscopo Paolo Fox domani martedì 3 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci all’oroscopo di Paolo Fox di domani martedì 3 marzo 2020. Quali segni saranno favoriti dal cielo questo martedì? Torna a splendere il sereno per la Vergine. Alcune tensioni di troppo per la Bilancia e lo Scorpione. I nati in Leone, invece, tirano un sospiro di sollievo in amore. Vediamo di seguito le previsioni di Paolo Fox, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 3 marzo 2020: Leone

Questo cielo vi predisporrà alle relazioni con gli altri e ritroverete la vostra naturale indole positiva. Occhio però a chi vive una rivalità in coppia. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a fare attenzione a qualche contrasto di troppo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 3 marzo 2020: Vergine

È una giornata interessante per la Vergine che deve, però, curare di più la forma fisica. Anche se gli impegni vi chiamano, dovreste staccare la spina di tanto in tanto. Buone conferme in campo professionale. I giorni in arrivo porteranno grandi novità.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 3 marzo 2020: Bilancia

Potreste sentirvi più agitati del solito. Questo periodo conflittuale vi crea ancora tensione. Conservate la calma ed evitate di promettere cose che poi non manterrete. Nel lavoro rinviate le decisioni importanti alla fine di marzo.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 3 marzo 2020: Scorpione

Sono giorni un po’ faticosi in amore. Dovreste fare maggior chiarezza dentro voi per capire cosa desiderate davvero. Sul lavoro siete in un periodo di recupero, per cui evitate di fare scelte azzardate nei prossimi giorni.