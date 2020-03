Il limone contro la diarrea funziona davvero? Ecco la verità

Il limone è uno degli agrumi più diffusi e conosciuti in tutto il mondo. Molto utilizzato anche in cucina e allo stesso tempo è un prodotto dalle numerose proprietà benefiche e curative.

Esso sembra essere originario dell’India, ma di fatto non c’è una certezza assoluta, ciò di cui siamo più che sicuri è che oggigiorno è coltivato in tutto il mondo. Il limone ha una proprietà particolare, la pianta fiorisce in continuazione. Grazie a questa sua proprietà fatto la produzione dei limoni è presente tutto l’anno, subisce solo un rallentamento nel corso dei mesi più freddi.

I benefici apportati grazie al consumo del limone è da attribuire alla presenza di numerosi principi attivi. In particolar modo sono particolarmente abbondanti vitamine, sali minerali, antiossidanti e fibre. Ognuna di questa categoria i composti giova in modo diverso sul nostro organismo. Inoltre apporta pochissime calorie, per cui è ottimo da inserire in un regime alimentare ipocalorico.

Benefici del limone

Depurativo. Il limone ha notevoli proprietà depurative e disintossicanti . E’ da preferire la sua assunzione, per questo beneficio, al mattino quando si è a digiuno se possibile, in questo modo si aiuta a regolarizzare l’intestino , e sembrerebbe contrastare anche la cellulite .

Il limone ha notevoli e . E’ da preferire la sua assunzione, per questo beneficio, al mattino quando si è a digiuno se possibile, in questo modo si aiuta a , e sembrerebbe contrastare anche la . Salute cardiovascolare. Secondo degli studi recenti consumare più porzioni di frutta e verdura contenenti la vitamina C è un ottimo modo per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari . Stesso discorso anche per la presenza delle fibre .

Secondo degli studi recenti consumare più porzioni di frutta e verdura contenenti la è un ottimo modo per ridurre il rischio di . Stesso discorso anche per la presenza delle . Colesterolo . La fibra presente negli agrumi sembrerebbe ridurre i livelli di colesterolo cattivo (LDL) nel sangue. Inoltre, gli oli essenziali presenti nel limone prevengono l’ossidazione delle particelle di colesterolo.

. La fibra presente negli agrumi sembrerebbe ridurre i livelli di (LDL) nel sangue. Inoltre, gli presenti nel limone prevengono l’ossidazione delle particelle di colesterolo. Pressione sanguigna. Il limone contiene buoni quantitativi di potassio che agisce in modo positivo sulla pressione alta . La sua assunzione è molto utile anche in caso di vertigini e ansia dato il suo effetto calmante.

Il limone contiene buoni quantitativi di che agisce in modo positivo sulla . La sua assunzione è molto utile anche in caso di e dato il suo effetto calmante. Antitumorale. Il limonene , è un componente del limone che, insieme ad altri flavonoidi , se assunta regolarmente sembrerebbe avere proprietà antitumorali preventive.

Il , è un componente del limone che, insieme ad altri , se assunta regolarmente sembrerebbe avere preventive. Calcoli renali e biliari. Nei limoni è presente anche l’ acido citrico . Esso è in grado di contrastare lo sviluppo di calcoli biliari , renali ed i depositi di calcio . Inoltre, l’acido citrico aumenta la diuresi , per cui urineremo di più, altro fattore che aiuta a prevenire la formazione di calcoli.

Nei limoni è presente anche l’ . Esso è in grado di contrastare lo sviluppo di , ed i . Inoltre, l’acido citrico aumenta la , per cui urineremo di più, altro fattore che aiuta a prevenire la formazione di calcoli. Digestione. Aggiungere qualche goccia di succo di limone alle varie pietanze facilita la digestione. Molto utile anche per purificare il sangue e per eliminare le tossine . Il limone è molto consigliato contro la nausea , la diarrea e per migliorare le difese immunitarie.

Aggiungere qualche goccia di succo di limone alle varie pietanze facilita la digestione. Molto utile anche per e per eliminare le . Il limone è molto consigliato contro la , la e per migliorare le Arteriosclerosi . Il succo di limone fresco ha la capacità di prevenire l’arteriosclerosi, inoltre apporta benefici al fegato e fluidifica il sangue .

. Il succo di limone fresco ha la capacità di prevenire l’arteriosclerosi, inoltre apporta benefici al e . Anti-anemico e disinfettante. Il limone fresco è un ottimo rimineralizzante e contrasta l’ anemia . Inoltre è un ottimo disinfettante . La presenza della vitamina C migliora l’assorbimento del ferro . E’ facilitata la formazione di globuli rossi che trasportano ossigeno in tutto il corpo.

Il limone fresco è un ottimo rimineralizzante e contrasta l’ . Inoltre è un ottimo . La presenza della vitamina C migliora l’assorbimento del . E’ facilitata la formazione di che trasportano in tutto il corpo. Cura dei capelli. Il succo di limone può essere utilizzato per massaggiare il cuoio capelluto , in questo modo si elimina la forfora e si contrasta la caduta dei capelli e li rende più lucenti .

Il succo di limone può essere utilizzato per massaggiare il , in questo modo si elimina la e si contrasta la e li rende più . Scottature. Il succo di limone può essere applicato sulle piccole ustioni , in questo modo lenisce la scottatura e riduce il bruciore mentre. Invece, se lo applichiamo sulle cicatrici le sbiadisce.

Il succo di limone può essere applicato sulle , in questo modo lenisce la scottatura e riduce il mentre. Invece, se lo applichiamo sulle le sbiadisce. Cura della pelle. Il limone è un antisettico naturale ottimo in caso di punture d’insetti , acne , può rimuovere i punti neri e rendere la pelle più liscia e morbida .

Il limone è un antisettico naturale ottimo in caso di , , può rimuovere i e rendere la . Febbre. Il succo di limone se assunto puro aumenta la sudorazione e di conseguenza fa diminuire la febbre.

Il succo di limone se assunto puro aumenta la e di conseguenza fa diminuire la febbre. Sistema Immunitario. La vitamina C, insieme a tutte le altre e ai minerali rafforzano il sistema immunitario, prevengono raffreddore, infiammazioni, infezioni.

Questi sono solo alcuni tra i principali benefici apportati dal consumo di limone.

Il limone è utile in caso di diarrea?

Nonostante ci siano in commercio moltissimi farmaci contro la diarrea, molto spesso si preferisce ricorrere a metodi naturali. Il limone in caso di diarrea è ottimo. Basterà scaldare in un pentolino del succo di limone, anche con un po’ di polpa. Scaldate il limone per pochi minuti, dovrà essere caldo non bollente, e bevetelo.

Oppure si può sorseggiare nel corso della giornata l’acqua con all’interno del succo di limone.