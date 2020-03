Oroscopo Branko domani mercoledì 4 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci giunti all’appuntamento con l‘oroscopo di Branko per domani mercoledì 4 marzo 2020. Siamo al giro di boa per questa settimana di marzo. Come sarà la giornata per i 4 segni centrali dello zodiaco? Scopriamolo attraverso le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani mercoledì 4 marzo 2020: Leone

Potreste vivere alcuni contrasti nei rapporti sentimentali o di lavoro, per via di un Mercurio complicato. Mantenete la diplomazia. A rendere più intriganti le cose ci sarà Venere dal 5 marzo a stuzzicare le corde dell’ambizione. Avrete una gran voglia di farcela e, anche se non otterrete tutti i risultati sperati, non è detto che qualche soddisfazione non arrivi.

Oroscopo Branko per domani mercoledì 4 marzo 2020: Vergine

Attenti a Mercurio capriccioso che potrebbe portare alcuni contrasti nei rapporti. Non siate troppo critici con chi vi sta intorno. L’oroscopo di Branko vi rassicura: dal 5 marzo Venere vi prende per mano e vi accompagna lungo una strada costellata da successi. Nei prossimi giorni potrete realizzare tutto quello che desiderate.

Oroscopo Branko per domani mercoledì 4 marzo 2020: Bilancia

Siete un po’ affaticati dai giorni scorsi. Domani mercoledì 4 marzo 2020 arriverà Mercurio a portarvi una nuova energia: vi sentirete più vigorosi, capaci di comunicare meglio con i vostri figli e con la famiglia più in generale. A Mercurio si unirà l’influsso positivo di Venere da giovedì 5 che vi darà smalto in più nei rapporti.

Oroscopo Branko per domani mercoledì 4 marzo 2020: Scorpione

Con Mercurio ostile rischiate d’incappare in qualche fastidiosa controversia: occhio alle discussioni domani! Giovedì 5 marzo il passaggio di Venere in Toro potrebbe pungolare i vostri sentimenti e rendervi più gelosi del soliti. O forse sarete attratti da una persona complicata e irraggiungibile, proprio come piace tanto a voi. Preparatevi a fare incontri eccitanti nel weekend.