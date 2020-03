Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 4 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Eccoci all’appuntamento giornaliero con l’oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 4 marzo 2020. Scopriamo che piega prenderà questa settimana per i segni zodiacali in vista del weekend. Il Toro è al top; l’Ariete e i Gemelli sono un po’ nervosi, mentre il Cancro recupera poco a poco. Di seguito le previsioni astrologiche di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 4 marzo 2020: Ariete

Avete un bel cielo in questi giorni, ma sarà di gran lunga migliore a partire dalla fine del mese e per tutto aprile. Le coppie potrebbero vivere alcuni sgradevoli contrasti. I single, invece, devono approfittare di queste stelle per conoscere nuove persone. Chi è in attesa di una conferma sul lavoro, otterrà una risposta entro aprile.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 4 marzo 2020: Toro

Continua l’ascesa per il Toro, che è sostenuto da un oroscopo stupendo. I contatti nuovi che farete adesso potrebbero rivelarsi molto promettenti. In questi giorni vi muovete con una grande determinazione. Se qualcuno si sente agitato probabilmente si è imbattuto in chi gli vuole dar torto e questo per il Toro diventa inaccettabile adesso.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 4 marzo 2020: Gemelli

Sarà una giornata un po’ sottotono, come un po’ tutta la settimana. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a pazientare ancora un po’, perché già a fine mese si smuoveranno le acque. Nel lavoro otterrete tutto ciò che vi servirà per emergere. Questa primavera qualcuno potrebbe addirittura pensare di rivoluzionare la propria vita.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 4 marzo 2020: Cancro

Il Sole è favorevole eppure il Cancro potrebbe soffrire ancora di qualche sbalzo d’umore. Dovete rasserenarvi, perché marzo sarà il mese in cui recuperare il tempo perso, sia in amore sia nel lavoro. I dubbi che vi hanno tormentato finora, a poco a poco si dissolveranno. Vi aspetta un’estate molto fortunata.