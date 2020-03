Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 4 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Siamo giunti all’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 4 marzo 2020. Come proseguirà questa settimana per i segni centrali dello zodiaco? La Vergine ha molta fortuna, mentre il Leone e la Bilancia devono avere prudenza in amore. Lo Scorpione risale piano piano la china. Ecco di seguito le previsioni per questi segni secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 4 marzo 2020: Leone

Avete un bel cielo per quanto riguarda le decisioni che potete prendere, ma è un cielo che appare alquanto strano per il lavoro. Qualche Leone potrebbe essere stressato dalle critiche di un collega. A fine marzo potreste perfino valutare l’idea di chiudere un’attività o un progetto. In amore ci vuole molta cautela.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 4 marzo 2020: Vergine

Vi sostiene un oroscopo importante sotto tutti i punti di vista. In amore non dovete isolarvi oppure essere troppo diffidenti con gli altri; cercate, invece, di aprirvi a nuove conoscenze. Le previsioni astrali di Paolo Fox vi suggeriscono d’insistere sui progetti lavorativi, perché alla fine i risultati arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 4 marzo 2020: Bilancia

Qualche ostacolo potrebbe presentarsi lungo la giornata di domani mercoledì 4 marzo 2020. Vi sentite un po’ stanchi e vi manca la grinta necessaria a decidere cosa fare. Alla fine del mese la vostra condizione migliorerà. Per ora siate prudenti nei rapporti. In amore potrebbero esserci novità

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 4 marzo 2020: Scorpione

Avete una gran voglia di spiccare nel lavoro e potete farcela. Provate, però, a non dare troppo peso ai vostri sbalzi di umore. Questa è una settimana di risalita e potrebbe arrivare anche un’occasione molto interessante. Attenti a possibili contrasti in amore.