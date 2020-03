Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 4 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo giunti all’oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 4 marzo 2020. Quali sono i segni protetti da un bel cielo? Alti e bassi per il Sagittario e l’Acquario. Il Capricorno ricostruisce gradualmente, mentre i Pesci devono lanciarsi con più fiducia. Vediamo insieme l’oroscopo di Paolo Fox per gli ultimi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 4 marzo 2020: Sagittario

La settimana è partita col piede sbagliato per il Sagittario. Vi sentite giù di morale e questa Luna strana di certo non vi aiuta. Vi mancano gli stimoli di cui avete bisogno per ritrovare l’energia. Alla fine di marzo potrebbero arrivare delle novità stimolanti, forse una bella notizia.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 4 marzo 2020: Capricorno

State vivendo una fase di ricostruzione. Qualcuno potrebbe addirittura voler radere al suolo le fondamenta della propria vita per ripartire da capo. È il momento di progettare, di porre obiettivi che vedranno i loro frutti nei prossimi mesi. Valutate bene in questi giorni cosa volete fare e chi volete al vostro fianco.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 4 marzo 2020: Acquario

Vi sentite insofferenti per le troppo responsabilità o per un’attività che non vi piace più. Siete prossimi a un punto di non ritorno, ma non è una disfatta. Tutt’altro. Ritroverete un senso di liberazione, quella che vi è mancato nell’ultimo periodo. Il popolare astrologo di Rai2 vi consiglia, però, di essere meno polemici e più pazienti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 4 marzo 2020: Pesci

Avrete un bel mercoledì 4 marzo purché non cediate ai soliti pensieri pessimisti. Le coppie che vivono qualche conflitto, dovranno sforzarsi di superarlo entro marzo, perché Venere vi sostiene dall’alto. Chi è in cerca di amore deve fare attenzione a non avvicinare persone poco limpide.