Il profilo astrologico di ciascuno dei 12 segni zodiacali può essere molto utile per capire alcuni aspetti della personalità di chi è nato sotto ogni stella, anche per quanto riguarda timori e fobie. Scopriamo insieme, in particolare, i quattro segni zodiacali che hanno sempre paura: ecco quali sono e da cosa, precisamente, sono terrorizzati.

La Bilancia

Opposto all’Ariete e segno zodiacale d’aria del domicilio di Venere, la Bilancia è governata da Saturno con Marte in esilio e Sole in caduta. La posizione del Sole insieme al dominio saturnino determinano la facile scivolata della Bilancia in preda ad emozioni non propriamente positive, come quelle della paura.

Le persone nate sotto il segno della Bilancia hanno la caratteristica predominate della continua ricerca di equilibrio: nel lavoro, nei rapporti personali, nei contatti interpersonali. Questa continua ricerca armoniosa li porta a soffrire le situazioni di conflitto, ad avere paura di non piacere, di non rendere al meglio, per cui sono costantemente portati al cercare un equilibrio in tutto, questo non sempre semplice da raggiungere. Lo stato costante di paura del fallimento porta dunque le persone della Bilancia a soffrire tipicamente di stati di ansia e nervosismo.

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato



Il Cancro

Tra i quattro segni zodiacali che hanno sempre paura c’è anche il segno d’acqua dominato dalla luna: il Cancro. Per Il Cancro la paura è quella di ammalarsi. L’ipocondria sviluppa in lui la paura di avere una malattia grave e lo porta a interpretare il più piccolo malessere quale un segnale di qualcosa di grave, spesso cercando conferme in rete. Le persone del Cancro sono infatti i primi utenti web che usano i motori di ricerca come fonti di informazione su eventuali malattie.

Convinto di ammalarsi da un momento all’altro, il Cancro vive in un continuo stato di allerta e se ascolta, per caso, un discorso di amici, conoscenti o anche estranei, su presunti sintomi di una qualsiasi patologia, scatta in lui un immediato stato di paura di avere lo stesso problema.

I Pesci

Segno d’acqua governato da Nettuno, quello dei Pesci si riconduce a soggetti sensibili, romantici, fantasiosi e sognatori. Estremamente empatici, i Pesci hanno paura di essere feriti e di soffrire nella vita personale, perchè sentono molto intensamente il mondo dei sentimenti.

Altra paura dei Pesci è quella di invecchiare: eterni Peter Pan, rincorrono la giovinezza negando, a volte, le responsabilità tipiche dell’età adulta.

Il Toro

Segno di terra governato da Venere, opposto allo Scorpione con Saturno in esilio e Luna in esaltazione, il Toro è tenace e caparbio ma ha sempre paura di restare in miseria. Notevolmente abile nel gestire le proprie finanze e gran risparmiatore, il Toro però eccede in quest’ultimo comportamento, che lo porta alla più assoluta parsimoniosità, se non vera e propria tirchieria.

Sempre pauroso e preoccupato nei confronti del denaro, finisce per cadere troppo spesso nella rinuncia ad alcuni piaceri della vita, per non spendere qualche soldo in più di ciò che, accuratamente, prevede con l’utilizzo del suo budget.