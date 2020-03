Alessia Marcuzzi Instagram: sexy e provocante insieme ad Elena Santarelli alle Iene

Alessia Marcuzzi Instagram posta 8 foto della trasmissione Le Iene insieme alla sua amica Elena Santarelli. Scatti che evidenziano la loro amicizia come si nota anche dal messaggio di Alessia Marcuzzi “ la gioia infinita id averti con me oggi… la mia BBB( bella, buona e brava)”.

Entrambe in total black, biondissime e molto sensuali. Nel primo scatto sono abbracciate mentre Alessia Maruzzi lancia un bacio e la Santarelli sorride. Alessia Marcuzzi si presenta in trasmissione con i capelli lisci, look che già ha scelto da qualche giorno, enfatizzando il trucco, specie per le labbra. Rosse e perfette per il suo incarnato e per il colore dei capelli.

La Santarelli appare con un make-up molto naturale ma comunque impeccabile. Nella seconda foto possiamo scoprire cosa calzano entrambe: la Marcuzzi delle décolleté di vernice rossa tacco 12 mentre Elena Santarelli sempre delle décolleté ma nere con borchie sulla punta e sul tallone. Nicola Savino è seduto accanto a loro.

Sveliamo il look completo

Il look completo si svela solo nella terza foto dove vediamo Elena Santarelli con uno short in pelle nero, cinturone in vita, blusa con manica a tre quarti. Alessia Marcuzzi molto sexy in una tuta jumpsuit con apertura sul davanti. Ha deciso di indossare un top a fascia, sempre nero, che lascia intravede un può di pelle. Non passa certo inosservata la cavigliera che risalta sulle sue decolleté rosse.

Scollatura in bella mostra per la quarta foto, dove felice sorride e mostra la sua smagliante fisicità. Perfetta in quella tuta attillata che, pur esaltandone le curve, che ben si notano nello scatto successivo, non è volgare ma molto sensuale.

Un punto vita stretto che viene, esso in risalto dalle spalline della tuta, e la lunghezza al polpaccio perché le scarpe possano ben vedersi. Ovviamente banditi collant o quant’altro e l ‘obbligo, se tu dovessi scegliere le stesse calzature, di avere un portamento impeccabile.

Occhi puntati sulle decolleté rosse

I tacchi di Alessia Marcuzzi sono davvero molto alti senza plateau e, per saperci camminare, occorre indossarli spesso. Se tu sei rimasta così colpita da queste decolleté ma non hai la dimestichezza giusta per camminarci, meglio scegliere un tacco più basso piuttosto che barcollare mentre cammini.

Penultimo scatto con Savino mentre ballano e si divertono, lascia in bella mostra un originale bracciale che si accosta molto bene all’intero outfit. Foto divertente per il penultimo scatto con la sua amica Elena Santarelli dove quest’ultima mette in bella mostra le sue gambe. Due showgirl dal fisico perfetto che, in entrambi i look, stanno davvero bene.

Di gran tendenza è lo short in pelle, aggressivo ma sdrammatizzato da quel tocco romantico della blusa. È un mix pensato e perfettamente abbinato che esalta le sue forme. Altrettanto per Alessia Marcuzzi che, in questa attillatissima tuta, non mostra nessun difetto. Ebbene sì, le jumpsuit devono essere indossate così attillate se davvero puoi, perché sottolineano ogni particolare. Nera è un must, perfetta di sera, con quel tocco di glam ed elegante che renderà unico anche il tuo look.