Ilary Blasi Instagram: sguardo ammaliante e look super chic

Ilary Blasi Instagram pubblica la sua ultima foto scattata a Parigi. Sguardo intrigante e sensuale con un look del quale possiamo solo intravederlo a mezzo busto. Cappello nero, orecchini a cerchio, bracciale in vista e certamente un abito. La foto è in bianco e nero ma, nonostante ciò, si evidenzia l’attenzione che è stata posta al make-up.

Occhi piuttosto truccati che enfatizzano la bellezza di Ilary Blasi, eyeliner e ombretto, e poi le sue labbra in primo piano. Ci lascia solo immaginare cosa possa indossare ma certamente sarà un meraviglioso abito come quelli che solitamente indossa.

Si intravede una doppia C che lascia immaginare…. Coco Chanel? ma per il resto non si riesce a cogliere altro. Ilary Blasi è sempre impeccabile nei suoi outfit e per le follower un modello da seguire.

Il cappello di Ilary Blasi: un tocco di originalità

Il tocco di classe è senz’altro dato dal cappello che le sta davvero bene. Ebbene sì perché il capello non sta bene proprio a tutte è, lei ha scelto il modello adatto che le valorizza i lineamenti del volto. Ha lasciato i capelli sciolti, al naturale e questo rende meno formale il tutto.

Gli orecchini a cerchio sono ben visibili pur non essendo molto grandi ma hanno uno spessore importante. Un accessorio che deve essere indossato con una certa disinvoltura quindi sceglilo se davvero ti fa sentire a tuo agio. Non sottovalutare l‘importanza che hanno gli accessori perché, oltre a completare l‘outfit, ti permettono di sottolineare alcuni dettagli del viso e non solo.

Ogni volta che decidiamo di scegliere un accessorio dobbiamo verificare che possa essere adatto al nostro volto, nel caso di Ilary lei indossa gli orecchini ma ha non ha un dolcevita e questo crea delle proporzioni perfette.

Un bracciale a fascia: l’accessorio per le braccia nude

Molto bello anche il bracciale a fascia sul braccio nudo, probabilmente si tratta di un abito mezza manica. In questo caso per creare una focalizzazione dell’attenzione, un bracciale meno vistoso sarebbe stato inutile.

Quelli a fascia sono molto incisivi su un look ma andrebbero meglio indossati sulla pelle nuda. Cosa dire che Ilary Blasi in questa foto risulta essere bella come sempre ma anche tanto affascinante. Un primo piano che la immortala in una posa sexy seppur si vede solo il suo volto. Puoi scegliere lo stesso make-up puntando molto sugli occhi e questo renderà il tuo viso certamente in primo piano. Quest’anno i cappelli sono stati di gran tendenza, forse troppo poco usati per creare il look giusto.

Il cappello, non deve necessariamente servire per il freddo, ma anche per rendere personalizzato un outfit. Ma ogni cosa deve avere il giusto ruolo senza eccessi e ricordandosi sempre, che quello che si indossa, bisogna farci sentire a proprio agio. Carattere e personalità contraddistinguono Ilary Blasi che con la sua sfolgorante bellezza riesce sempre a catturare l’attenzione di tutti. Una showgirl, che come per la sua vacanza sulla neve, non ha mancato di attirare l ‘attenzione anche in questo meraviglioso scatto in bianco e nero è riuscita a comunicare il meglio di sé senza dover mostrare il suo meraviglioso fisico.