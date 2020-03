Oroscopo Branko domani giovedì 5 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco puntuale l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Branko per domani giovedì 5 marzo 2020. Venere entrerà nel segno del Toro, un transito che influenzerà molti segni zodiacali. Vediamo, nello specifico, le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani giovedì 5 marzo 2020: Ariete

Domani 5 marzo 2020 Venere vi regalerà senso per gli affari. Potrebbero arrivare piccoli guadagni. Per i progetti più ambiziosi dovrete aspettare ancora un po’. L’oroscopo di Branko vi consiglia di dedicare tempo all’amore.

Oroscopo Branko per domani giovedì 5 marzo 2020: Toro

Venere, il pianeta dell’amore, entrerà nel vostro segno e vi porterà un’energia nuova. Le conseguenze saranno evidenti: il progetto di un matrimonio o di una convivenza, un incontro speciale o forse la fine di una relazione in crisi.

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato



Oroscopo Branko per domani giovedì 5 marzo 2020: Gemelli

L’influenza di Venere vi spingerà a fare chiarezza in amore. Approfittate dei prossimi giorni per allacciare rapporti di lavoro nuovi, per fissare dei colloqui o concludere un affare in corso.

Oroscopo Branko per domani giovedì 5 marzo 2020: Cancro

Domani giovedì 5 marzo sarete nelle grazie di Venere, che vi renderà irresistibili. In amore e sul lavoro sarete magnetici, in grado di convincere chiunque. Chi vorrà risolvere dei contrasti di coppia, potrà farlo con la protezione delle stelle.