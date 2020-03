Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 5 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Arriva puntuale l‘oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 5 marzo 2020. Scopriamo insieme i segni favoriti questo giovedì 5 e quali, invece, dovranno fare i conti con i pianeti opposti. Il Capricorno e i Pesci vivono una fase progettuale. Il Sagittario ha qualche difficoltà, mentre l‘Acquario sono in trasformazione. Leggiamo, più nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per gli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 5 marzo 2020: Sagittario

La Luna opposta in questi giorni via ha reso la vita un po’ difficile. Forse dovrete riconsiderare qualche progetto o, semplicemente, posticiparlo a un momento più favorevole. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox vi suggeriscono di avere prudenza e aspettare la fine del mese per fare scelte importanti-.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 5 marzo 2020: Capricorno

Questa settimana i nati in Capricorno possono aspettarsi le conferme che desiderano da tempo, sia sul lavoro sia in amore. Questo è un oroscopo propizio per chi vuole prefissarsi nuove tappe da raggiungere in futuro: approfittatene!

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato



Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 5 marzo 2020: Acquario

Urano e Saturno vi spingono alla trasformazione. Tutto in questo momento vi parla di cambiamento. Lasciatevi trasportare da questa corrente, non provate a bloccarla, altrimenti potreste ritrovarvi con qualche tensione o malessere di troppo. Se c’è un aspetto della vita che non vi soddisfa, questo cielo vi spinge ora a rimescolare le carte e ripartire da capo.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 5 marzo 2020: Pesci

Siete in pieno mutamento. Le stelle vi stuzzicano e vi invitano a guardare verso nuovi orizzonti. Assecondatele e considerate nuovi progetti. Chi vive qualche conflitto di coppia, non dovrà reprimere le proprie emozioni, ma sforzarsi di chiarire con il partner.