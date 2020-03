Cinque errori da non commettere con un Leone: ecco cosa non devi mai fare 

Il Leone è il re della foresta e anche di tutto lo zodiaco. Non per niente è un segno dotato di una personalità molto forte, un segno di Fuoco, dall’ego spiccatamente pronunciato. Il Leone è un tipo che non passa certo inosservato insomma, con una forte presenza scenica, sicuro di sé, ama stare al centro dell’attenzione e ci si trova proprio bene.

Chi nella vita ha a che fare con una persona nata sotto il segno del Leone lo sa bene: non è un tipo facile. Il Leone non conosce mezze misure, non si accontenta mai e sente sempre il bisogno di ricevere gratificazioni. I nati sono il segno del Leone sono persone molto concentrate sul lavoro e il successo ma, allo stesso tempo, dedicano molte attenzioni alla famiglia e ai figli.

Tra i difetti peggiori del Leone spicca la sua presunzione. È infatti convinto che nessuno possa essere meglio di lui, ama recitare il ruolo della “prima donna” e il suo egocentrismo a volte arriva a livelli intollerabili, guai insomma a chi prova a rubargli la scena!

Detto questo, ecco qui alcuni consigli su come comportarsi se hai a che fare nella vita con un Leone e soprattutto, quello che non devi assolutamente mai fare.

Mai oscurarlo

Come dicevamo sopra, i nati sotto il segno del Leone sono estremamente egocentrici e pienamente convinti della loro superiorità. Guai a contraddirli, non lo accetterebbero mai. Il loro ego non si piega con nulla, loro devono essere al centro sella scena, sempre.

Il Leone è un segno governato dal Sole, nato per risplendere e illuminare con la sua luce, non provare quindi a metterlo in ombra, non sminuire la sua grandiosità e non criticare le sue azioni se vuoi andare d’accordo con lui.

Mai criticarlo

Un po’ come sopra, si tratta sempre del suo egocentrismo, ma anche della sua infinita sicurezza. Il Leone ha una personalità estremamente decisa e sicura di sé, non sbaglierà mai, mettitelo bene in testa. Guai a criticare le sue decisioni, troverà comunque il modo di convincerti che aveva ragione lui, puoi starne certo!

Non farlo ingelosire

Nei rapporti personali i Leone sono molto onesti e leali, ma anche estremamente possessivi e dunque maniacalmente gelosi. Farli ingelosire sarebbe un imperdonabile passo falso. Il Leone ha bisogno di sentirsi al primo posto in tutto, anche nel cuore di una persona a cui tiene ed è pronto a difendere questo primato anche tirando fuori i suoi artigli se necessario.

Non dirgli che non è generoso

Il Leone è un segno zodiacale innegabilmente molto generoso con gli amici e con la famiglia. Ama offrire la cena e regalare il meglio alle persone che ama. Tende insomma a viziare tutti quelli che gli stanno intorno. Quando un Leone ama dà tutto sé stesso e adora essere ammirato per questo. Sarebbe dunque un errore non riconoscergli la sua innegabile personalità, uno smacco che lo ferirebbe nel profondo.