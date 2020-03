Elisabetta Franchi Instagram: una sensuale beduina del deserto

Elisabetta Franchi Instagram: prosegue la sua vacanza a Dubai, iniziata da qualche giorno e oggi pubblica questa meravigliosa foto di lei che indossa un copricapo beduino bianco. Dietro, si intravede solo il deserto.

Da qualche giorno è arrivata a Dubai, dopo esser stata alle Maldive in un meraviglioso resort di lusso. Terminata la sfilata alla settimana della moda a Milano è partita con la sua famiglia e la tata per Leone per godersi un meritato periodo di relax.

Qui a Dubai è al Burj Al Arab un hotel a 7 stelle tra i più lussuosi al mondo. Un fantastico appartamento con una vista mozzafiato. Gli interno sono sapientemente arredati con ogni genere di comfort e possiamo dire che lo spazio certo non manca.

Dubai con il suo deserto e Elisabetta Franchi

Un’interessante gita nel deserto organizzata dal Platinum Heritage Dubai. Un safari in compagnia dei bambini, come testimoniano le sue storie. Ma che look indossava Elisabetta Franchi? Un total white con t-shirt e pantaloni sportivi, pratiche scarpe da ginnastico tutto firmato Elisabetta Franchi. Un’intera giornata dedicata alla vita nel deserto, sorseggiando thè e bevande tipiche.

Giro in cammello per tutta la famiglia tranne per Elisabetta Franchi, animalista nel cuore. Un gesto davvero unico di una donna che davvero credo nel rispetto degli animali. E poi, tutto pronto per la cena nel deserto e uno spettacolo al buio davvero magico. Elisabetta Franchi riesce sempre a stupire per la sua capacità di raccontare, attraverso Instagram, la sua vita poiché riesce davvero a rendere partecipi le follower.

Senza alcun gioiello o accessorio ha indossato un look davvero semplice e comodo per questo safari, impeccabile anche in un look sportivo. Il turbante le sta davvero molto bene, coprendo il capo le si evidenziano gli occhi. Si nota una treccina che, ha raccontato di aver fatto perché in realtà aveva utilizzato uno balsamo in albergo che le aveva reso i capelli stile rasta e, per dargli una forma migliore, ha deciso di sistemarli così.

Un look sportivo ma glam

Sempre molto chic e garbata nei modi, i suoi look, come d’altronde gli abiti che lei crea, sono meravigliosi. Colori ma non solo anche modelli che sanno lasciare davvero a bocca aperta e, a ogni nuova collezione, sempre interessanti sorprese. Come non restare incantate da tutto ciò? È altrettanto interessante vederli indossati da lei perché, oltre ad avere un fisico invidiabile, ha una grande classe.

In questo outfit da deserto, senza tacchi e nulla di scintillante, riesce comunque a catturare l’attenzione perché è una donna che sa davvero comunicare. L’abito devi sentirlo tuo e indossarlo sempre con disinvoltura. Elisabetta Franchi ha trovato il look adatto anche per un safari nel deserto senza eccessi ma in modo molto semplice e sbarazzino.

Certamente in vendita presso i suoi negozi, quindi non avrai difficoltà a dover replicare il look. Il total white va sempre bene in estate, ovunque ci si trova, come abbigliamento giornaliero informale ma anche per la visita ad una città. Lei è una donna di gran classe che mette passione e sentimento nei suoi abiti e ogni sfilata è un magnifico successo.