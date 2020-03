Luca Argentero Instagram: bello, tenebroso e con uno sguardo super sexy 

Luca Argentero Instagram: pubblica un primo piano che lascia davvero senza parole: occhi grandi e profondi, sguardo sexy e labbra carnose. Capelli spettinati e barba per uno scatto impeccabile: la bellezza dei suoi lineamenti si evince in ogni dettaglio.

Lui la intitola “Ciuffo” proprio perché mette in bella mostra questa pettinatura fintamente scomposta che gli dona ancor più un fascino selvaggio. Il bello e affascinante attore italiano presto diventerà papà, Cristina, la sua fidanzata, 28 anni ha dato la notizia di essere incinta.

Lui già da tempo, in varie interviste aveva espresso il desiderio di essere papà e presto lo sarà, all’età di 41 anni. Sarà una bimba come ha rivelato Cristina, che ha sottolineato quanto le piacerebbe avere una famiglia numerosa.

Un uomo affascinante accanto ad un altrettanto sexy fidanzata

Lei, insieme a Luca Argentero l’abbiamo vista anche sul red carpet, tutti gli attendevano compresi i fotografi curiosi di vedere anche il look indossato. Una tuta jumpsuit che ha messo ben evidenza il suo pancione. Appena rientrati da una vacanza a Miami erano felici e super abbronzati. La serata era dedicata agli uomini più eleganti dell’anno.

In quell’occasione Luca Argentero, aveva i capelli ben sistemati ma lasciati al naturale, leggermente brizzolati, un completo gessato con gilet e cravatta. Perfetto in tutto., lo indossava in modo impeccabile. Orologio e scarpe completavano il tutto. La coppia appare davvero sempre molto felice come anche durante la vacanza a Miami, dove lei ha mostrato con orgoglio il suo pancione. Insieme sono davvero una coppia perfetta.

Luca Argentero ogni volta che apparire in televisione e non solo conquista il cuore delle sue fan. Tante, tante follower che seguono il profilo Instagram perché è un uomo non solo affascinante ma anche intelligente e diventato un vero sexy symbol. Lui non ha bisogno di nessun aggettivo perché basta guardarlo e fa tutto da sé. Non solo perfetto nei primi piani ma anche come fisico, un quarantenne davvero da fare invidia. Il suo punto forte continuano ad essere gli occhi perché il suo è uno sguardo intenso e penetrante.

View this post on Instagram Ciuffo A post shared by @ lucaargentero on Mar 3, 2020 at 3:22am PST

La bellezza di Luca Argentero

I tratti mediterranei lo rendono molto attraente ancor di più da quando ha deciso di lasciare al naturale i suoi capelli. A sentire le dichiarazioni della sua fidanzata, Luca Argentero, è un uomo molto affettuoso e accorto che desidera far sentire davvero bene la sua donna. Diciamo che può essere considerato uno tra i più belli attori italiani, molto bravo nel suo lavoro capace di incollare alla tv o al cinema lo spettatore, e per le donne un bel vedere sempre.

Seguitissimo è sempre attento a rispondere alle followers che non possono non riempirlo di complimenti. In questa foto appare in splendida forma, sarà anche la gioia di diventare papà!

Il cinema italiano, con lui, ha trovato un volto che ha permesso di riscuotere importante successo anche all’estero. Luca Argentero, anche in versione natural, come appare qui ha fascino da vendere. E quella barba con i capelli un po’ spettinati lo rende ancora più interessante e con un’allure un po’ selvaggia.