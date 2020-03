Oroscopo Branko domani venerdì 6 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo giunti all’appuntamento quotidiano con l‘oroscopo di Branko di domani venerdì 6 marzo 2020. Ci stiamo avvicinando al weekend, il primo di marzo; scopriamo insieme quali novità vivranno gli ultimi 4 segni zodiacali. Di seguito le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani venerdì 6 marzo 2020: Sagittario

Il popolare astrologo istriano vi invita a non fare troppa leva sulla vostra forza fisica: se avete bisogno di una mano, chiedete a chi vi sta vicino. State attenti alle finanze e curate con più attenzione l’alimentazione.

Oroscopo Branko per domani venerdì 6 marzo 2020: Capricorno

Avete un bel cielo sopra di voi che sostiene sia la sfera privata sia quella pubblica. Domani potrebbero arrivare opportunità economiche molto intriganti: non perdetele!

Oroscopo Branko per domani venerdì 6 marzo 2020: Acquario

È un mese altalenante quello di marzo, in cui potreste vivere ancora dei malumori. Domani venerdì 6 marzo 2020 sforzatevi di mantenere la prudenza, specie se un collega di lavoro vi pungola un po’.

Oroscopo Branko per domani venerdì 6 marzo 2020: Pesci

Non vi sentirete affatto soli in questi giorni, grazie all’influenza positiva di Venere. L’oroscopo di Branko anticipa fortuna negli affetti e in amore, purché non vi chiudiate a riccio.