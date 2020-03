Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 6 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 6 marzo 2020. Siamo già a venerdì, un’altra settimana è passata. Come vivranno la giornata di domani i primi 4 segni zodiacali? Tensioni per Ariete e Gemelli; continua l’ascesa per il Toro, mentre il Cancro è in fase di rinnovamento. Vediamo, nello specifico, le previsioni astrali di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 6 marzo 2020: Ariete

Vi lasciate alle spalle dei giorni piuttosto nervosi. Il transito di Venere di giovedì 5 se non ha portato via del tutto il malumore, ha di certo protetto tutte le questioni pratiche legate alla casa. Qualcuno potrebbe dover discutere in famiglia. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a mantenere la calma ancora per un po’.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 6 marzo 2020: Toro

Venere nel vostro segno vi regala passione nella coppia. Per chi sogna la convivenza o il matrimonio, questo è il momento ideale per progettare. I single potranno contare sull’aiuto delle stelle per fare nuovi incontri. Tutto procede nel migliore dei modi. Attenzione, soltanto, a un possibile ritardo o rinvio a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 6 marzo 2020: Gemelli

Sono giorni agitati per i Gemelli. Dovete gestire con cautela le vostre finanze. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox vi tranquillizzano però, perché a fine mese il transito favorevole di Saturno migliorerà di gran lunga la vostra situazione. Adesso dovete aver forte e chiaro in mente cosa volete realizzare nei prossimi mesi. In amore si recupera in vista di un aprile molto promettente.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 6 marzo 2020: Cancro

State vivendo un momento interessante dal punto di vista sociale. Non dovete trascurare nessun contatto vi arrivi ora, perché potrebbe rivelarsi utile per il vostro futuro. È un periodo di rinnovamento: c’è chi, forse, ha già ricevuto una proposta di lavoro oppure qualche segnale di un cambiamento. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri vi consiglia di approfittare di questo cielo per chiarire ogni dubbio che avete in coppia.