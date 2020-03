Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 6 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 6 marzo 2020. Come passeranno questo venerdì i segni centrali dello zodiaco? Vergine al top; ancora preoccupazioni per Leone e Bilancia, mentre lo Scorpione migliora a poco a poco. Scopriamo insieme cosa rivela l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 6 marzo 2020: Leone

Sarete con la testa da un’altra parte, per via del transito di Venere in Toro. Con il corpo siete qua, ma i pensieri vi portano nelle questioni legate ai soldi e al lavoro. Sono giorni caratterizzati da qualche preoccupazione di troppo, e a farne le spese saranno i rapporti di coppia. Cercate di essere prudenti.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 6 marzo 2020: Vergine

L’ingresso di Venere nel segno del Toro favorisce la vostra vita sentimentale. Chi vive una storia d’amore avrà momenti molto piacevoli, mentre i single faranno incontri inaspettati. L’oroscopo di Paolo Fox anticipa l’arrivo di occasioni ghiotte sul lavoro entro il 20 marzo. Occhio alla forma fisica!

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 6 marzo 2020: Bilancia

Le tensioni accumulate in questi giorni vi appesantiscono molto. Marzo sarà piuttosto instabile, ma a fine mese la vostra situazione migliorerà in modo evidente. Adesso dovete valutare bene cosa funziona e cosa, invece, va sistemato o cambiato per intero. Venere darà una scossa alle coppie che hanno sofferto per mancanza di dialogo.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 6 marzo 2020: Scorpione

In questi giorni vi sentiti più socievoli e ottimisti. Il malumore e le tensioni del mese scorso sono ormai un ricordo lontano. Qualcuno potrebbe sentirsi ancora un po’ insoddisfatto. Il popolare astrologo di Rai2 rassicura tutti gli Scorpione che hanno iniziato un progetto l’anno scorso: questo è un momento di assestamento in vista di un successo autunnale.