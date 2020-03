5 cose che non sapevi di Ilary Blasi

Ilary Blasi è una conduttrice showgirl televisiva molto nota. Conosciuta anche per essere la moglie di Francesco Totti ex calciatore italiano. Una coppia di romani doc che continuano, attraverso i social, a raccontare la loro storia di coppia e di famiglia.

3 meravigliosi bambini che sono nati da questo fortunato matrimonio che continua a suscitare enorme curiosità trai fan. Lei bellissima e sexy con outfit impeccabili che la rendono ancora più affascinate, lui noto per la sua bravura calcistica.

L’apparizione primordiale di Ilary in tv senza dubbio memorabile è stata quella nel 2018 al GF Vip. Un litigio memorabile con Fabrizio Corona poiché pare che egli avesse divulgato la notizia di un tradimento di suo marito con Flavia Vento mentre era incinta del suo primo figlio e doveva sposarsi.

Una donna dal carattere forte che ha sempre saputo farsi valere. Sono poi nate Chanel ed Isabel, una famiglia numerosa proprio come desideravano entrambi. I suoi bimbi più volte sono scesi in campo per vedere il loro papà. Tra l‘altro, Cristian, gioca a calcio e sembra promettere molto bene.

Vediamo ora 5 cose che certamente non sapevi su Ilary Blasi

1-Ilary non è un diminutivo ma il nome della showgirl televisiva dato dal padre, che prese ispirazione da un film western. Cosa tra l’altro molto particolare poiché, spesso, sono le mamme a decidere il nome

2-In famiglia è stata soprannominata iceberg perché un po’ fredda nei rapporti, dobbiamo però sottolineare che con la sua famiglia e i suoi figli ha sempre saputo ben dimostrare molto affetto

3–E’ tatuata con due tatuaggi entrambi dedicati a Francesco Totti: un piccolo cuore sotto la fede e le loro iniziali sul braccio. Un’amore che resiste anche a qualche pettegolezzo e che Ilary ha voluto evidenziare con questi due tatuaggi. Non ne ha altri e, questo sottolinea quanto ami Francesco Totti e sia desiderosa di mostrare a tutti il loro affiatamento.

4-Nonostante suo marito sia stato capitano della Roma lei è stata tifosa della Lazio, ma siamo certo che Totti ha saputo perdonare tutto questo. Spesso presente alle partite disputate da suo marito per accompagnare anche i bambini. Impeccabile con i suoi look fashion anche allo stadio

5-Cosa ha di rifatto Ilary Blasi? Se vediamo le sue foto da ragazzina non possiamo notare il suo seno molto più piccolo rispetto ad oggi. Il suo volto appare con zigomi molto alti e labbra carnose, interventi di chirurgia non ci sono? Non abbiamo mai avuto né conferme né smentite ma Ilary Blasi ha affermato che tutto ciò è merito della sua truccatrice. Pare essersi affidata al trucco semipermanente, per il decolleté però come ha fatto? Beneficio delle gravidanze? Probabilmente no

Notizie curiose che probabilmente non conoscevi su una delle più apprezzate conduttrici e showgirl italiane. Si è sempre mostrata solare e sorridente, ironica e capace di intrattenere il pubblico. Accanto a suo marito Francesco Totti con i loro 3 figli sono una famiglia invidiabile. Una mamma accorta e premurosa che non perde mai occasione di mostrare quanto ama la sua famiglia.